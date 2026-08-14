¿Peligra uso del nombre, logo y emblemas de la "U"?: Desde la casa de estudios advierten "graves incumplimientos" de Azul Azul

14 ag. 2026 - 18:06 hrs.

La Universidad de Chile endureció su posición frente a Azul Azul. Tras recibir el primer reporte del informe jurídico encargado al abogado Andrés Jana, la Casa de Bello calificó como "inaceptable" que la concesionaria continúe utilizando el nombre, logo y emblemas institucionales bajo las condiciones actuales, acusando "graves y reiterados incumplimientos" al acuerdo que regula el uso de sus símbolos distintivos.

La prorrectora de la casa de estudios, Dorotea López, explicó que los hallazgos revelan conductas de la administración del club que se alejan de los valores y principios universitarios, informó Cooperativa.

El Convenio de Autorización de Símbolos Distintivos, firmado en 2008 y con vigencia hasta 2052, establece el uso exclusivo de la marca a cambio de dos asientos en el directorio de la sociedad anónima y el pago anual del 1,05% de sus ingresos brutos.

Sin embargo, López enfatizó que con casi dos décadas de antigüedad, el contrato carece de las herramientas para abordar la complejidad actual del fútbol profesional y la gobernanza de las sociedades anónimas deportivas.

El distanciamiento institucional

El distanciamiento institucional se agudizó tras las controversias judiciales y financieras que rodean al grupo Sartor y al expresidente de la concesionaria, Michael Clark.

La quiebra de Asesorías e Inversiones Sartor llevó al 13° Juzgado Civil de Santiago a designar a Eduardo Godoy Hales como liquidador concursal.

Esta empresa es la matriz que controla el 90% del Fondo Tactical Sport, accionista mayoritario de Azul Azul con el 63,07%. Luego de anularse la venta de cuotas a Inversiones Antumalal, la propiedad mayoritaria del club volvió a quedar dentro del patrimonio en liquidación.

Dorotea López, prorrectora de la U. de Chile / U. de Chile

Ante este escenario, las autoridades universitarias anunciaron que se reunirán con el liquidador para presentarle la postura oficial de la institución, ejercerán todas las acciones legales contempladas en el convenio y perseguirán las responsabilidades correspondientes.

"La Universidad de Chile no es Azul Azul y, afortunadamente, la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y una concesionaria deportiva", concluyó la prorrectora.

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