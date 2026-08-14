"¡Qué orgullo!": Alcaldesa de Montreal le dio una cálida bienvenida a Alexis Sánchez por su nueva etapa en la MLS

14 ag. 2026 - 18:10 hrs.

La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, de nacionalidad chilena, le dio la bienvenida este viernes a Alexis Sánchez, quien se transformó en el flamante refuerzo del CF Montréal de la MLS.

La autoridad utilizó sus redes sociales para darle un emotivo mensaje al "Niño Maravilla" e incluso posó con él en algunas fotos. El jugador apareció utilizando su nueva camiseta y otros accesorios del equipo.

¡Dale, Alexis!

En su cuenta de Instagram, Martínez señaló: "¡Qué orgullo dar la bienvenida a Alexis Sánchez! ¡El ambiente hoy fue electrizante! Los aficionados acudieron en masa, al igual que la comunidad chilena".

Cabe destacar que en su arribo a la ciudad canadiense, hubo cientos de chilenos que se reunieron en masa para recibir al tocopillano.

"La llegada de Alexis es una noticia fantástica para el CF Montréal y para todos los amantes del fútbol. ¡Montréal es una ciudad deportiva y podemos estar orgullosos de ello! ¡Dale Alexis! ¡Vamos Chile!", agregó Martínez.

Sánchez culminó una aventura de 18 años en Europa, donde fue figura en equipos como Barcelona, Arsenal e Inter de Milán, entre otros, además de ser parte fundamental de la Selección Chilena.

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