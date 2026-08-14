Tormentas eléctricas en Santiago este viernes: Alejandro Sepúlveda anuncia en qué momento del día se registrarán

14 ag. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

Sorpresa causaron las intensas tormentas eléctricas registradas la tarde del jueves en la ciudad de Santiago, un fenómeno que, según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, se repetirá durante este viernes.

Alejandro Sepúlveda anuncia nuevas tormentas eléctricas

En su reporte para Meganoticias Amanece, el comunicador anunció que este viernes "podrían repetirse las tormentas eléctricas, tal como las tuvimos ayer (jueves), no solamente en el Gran Santiago, sino que en sectores del centro del país".

Sepúlveda explicó que el jueves "las tormentas eléctricas se centraron en el norte de Santiago y en el sector oriente de la capital", en contraste con otros sectores de la Región Metropolitana, demostrando así lo "desorganizadas" que son las tormentas.

"Durante el día podrían caer precipitaciones desordenadas, desorganizadas, no son homogéneas y la mayor probabilidad de tormentas eléctricas está durante esta tarde", anunció en su pronóstico.

Además, indicó que este viernes habrá un "cóctel" en la atmósfera con "cielos cubiertos gran parte del día, a ratos chubascos, cerca del mediodía sol y en la tarde probabilidad de tormentas eléctricas en cualquiera de las 52 comunas de la Región Metropolitana".

Las tormentas se concentrarán especialmente "en las zonas donde la nube tiene que subir más", como por ejemplo, "el Cordón de Chacabuco en el norte de Santiago, en la precordillera y Cordillera de Los Andes, pero también puede sumarse esta vez la Cordillera de la Costa".

Por último, Alejandro Sepúlveda recordó que las precipitaciones en la capital continuarán hasta el lunes con diferentes intensidades, destacando que mañana sábado será algo más organizado: "Va a estar lloviendo en casi todo Santiago, especialmente en la mañana".

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