"Está preocupado, está ansioso": Abogado de Camilo Huerta proyecta alerta roja de Interpol tras masivo operativo antidrogas

14 ag. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer jueves, se desarrolló en nueve regiones del país un amplio operativo antidrogas que busca desarticular a una organización criminal dedicada al tráfico de cannabis.

La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros, comprendió 42 órdenes de entrada y registro, además de órdenes de detención contra 38 personas. Una de estas últimas está dirigida al chico reality Camilo Huerta, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.

Tras conocerse la orden de detención en contra de Huerta, su abogado Rodrigo Núñez conversó con un programa de Canal 13, indicando que su representado "ya está informado" de que al retornar al país "va a ser retenido por la Policía de Investigaciones y lo van a poner a disposición de un tribunal".

"Está preocupado, está ansioso"

Núñez señaló que le recomendó a Huerta seguir la audiencia programada para este viernes, tras la cual "se va a ordenar, en definitiva, por parte del tribunal para que se despachen las diferentes policías para cerciorarse de que Camilo no se encuentre en el país".

El letrado proyectó además que entre 48 y 72 horas después de estas diligencias se despache "la orden pertinente de alerta roja de la Interpol".

"Ahora, la instrucción, insisto, es regresar, pero lo importante es saber los cargos y eso lo vamos a ver luego de la formalización", complementó.

El abogado dijo que los hechos investigados "son graves" y que "las penas asignadas a este tipo de delitos están dentro del rango de penas de crimen, es decir, superan los 5 años y 1 día. O sea, el espectro global jurídico es complejo".

Rodrigo Núñez indicó finalmente que le explicó la situación a Camilo y su pareja Paula Pavic, quien "estaba apoyándolo y preocupada por la situación". En tanto, el chico reality "está preocupado, está ansioso y así también su familia".

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