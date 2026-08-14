"Reactivación y solidaridad": Alcalde de Coquimbo anuncia que la Pampilla 2026 finalmente sí se realizará

14 ag. 2026 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, revirtió la decisión de cancelar la Pampilla con motivo de los estragos que dejó el sistema frontal de julio en la ciudad y anunció que la tradicional celebración de Fiestas Patrias finalmente se llevará a cabo.

A través de una publicación en redes sociales, el edil indicó que la decisión se tomó tras escuchar a los gremios comerciales y turísticos de la zona y que el foco de la festividad será "la reactivación y la solidaridad".

Alcalde de Coquimbo confirma la Pampilla 2026

Manouchehri informó de las reuniones con "pescadores, comerciantes, emprendedores, gremios gastronómicos y hoteleros, junto a Corfo y Sercotec", señalando que fueron estos mismos "quienes nos pidieron una oportunidad para poder volver a trabajar, recibir visitantes y ponerse de pie".

"Por eso hemos tomado una decisión: este 18 de septiembre, Coquimbo tendrá Pampilla", anunció el edil en el video que fue publicado en su cuenta de Instagram.

Además, el alcalde explicó que se desarrollará "una Pampilla distinta", ya que será "solidaria, austera y enfocada en la reactivación, cuidando los recursos municipales, sumando el apoyo de los privados y generando una gran campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan".

"Hace algunas semanas dijimos que primero había que levantar Coquimbo, hoy entendemos que La Pampilla también puede ayudar a levantarnos, por eso queremos invitar a Chile entero", dijo posteriormente.

"Vengan a nuestras caletas, a nuestros restoranes, hoteles, el comercio, apoyen a nuestros emprendedores, vengan a celebrar nuestras Fiestas Patrias y al mismo tiempo ayudarnos a poner de pie a Coquimbo", cerró Manouchehri en su invitación.

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