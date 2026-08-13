"Por motivos de fuerza mayor": Anuncian que tradicional fonda no se realizará este año

13 ag. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Es innegable que las fondas son uno de los imperdibles de los chilenos a la hora de festejar las Fiestas Patrias. Con la llegada de septiembre, la oferta de eventos se multiplica a lo largo del país, pero sin duda una de las alternativas más tradicionales y convocantes del país es la Yein Fonda.

Sin embargo, sus seguidores recibieron un balde de agua fría: a través de sus canales oficiales, la producción del evento confirmó la cancelación de su edición 2026.

El comunicado oficial

La noticia se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la fonda, ideada por la banda nacional Los Tres, y tomó por sorpresa a los fanáticos de la cueca y la música chilena.

"Lamentablemente, este año no podremos realizar nuestra querida Yein Fonda debido a motivos de fuerza mayor que nos impiden llevarla a cabo", señalaron desde la organización en la red social.

En la misma línea, el equipo tras el tradicional festejo, expresó su gratitud al público que año a año los acompaña: "Agradecemos sinceramente a todas las personas que esperaban con entusiasmo esta celebración y, especialmente, a quienes nos han acompañado y apoyado en años anteriores".

Finalmente, el mensaje concluyó dejando la puerta abierta para el regreso del clásico evento: "Esperamos poder reencontrarnos y celebrar juntos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su comprensión".

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Un vacío en la cartelera dieciochera

Nacida en 1996 de la mano de Álvaro Henríquez y Los Tres, la Yein Fonda revolucionó el concepto de las Fiestas Patrias al fusionar en un mismo escenario la cueca, la cumbia tradicional y el rock chileno.

Durante casi tres décadas de trayectoria, el evento ha pasado por recintos icónicos como el Parque O'Higgins, Quinta Normal y el Parque Estadio Nacional. La suspensión de este año deja un vacío en la agenda cultural dieciochera, donde miles de asistentes esperaban disfrutar de la emblemática cita bajo el lema "cueca, cumbia y rock'n roll".