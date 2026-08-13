Hasta 21 mm de lluvia por día en Santiago: Centro meteorológico noruego adelanta cuánto lloverá entre viernes y lunes

13 ag. 2026 - 17:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo evento meteorológico se aproxima a la Región Metropolitana. Según lo proyectado por el Centro Meteorológico YR de Noruega, un sistema frontal pasará por la capital y dejará lluvias de diversa intensidad durante los próximos días.

Desglose de las precipitaciones por día

Según las estimaciones del modelo noruego, el panorama de precipitaciones para la capital se distribuirá de la siguiente manera:

Viernes 14 de agosto : El evento comenzará de forma tímida y aislada. Se proyecta un acumulado apenas perceptible de 0,9 mm, lo que se traducirá en lloviznas o chubascos débiles en sectores puntuales de la ciudad.

: El evento comenzará de forma tímida y aislada. Se proyecta un acumulado apenas perceptible de 0,9 mm, lo que se traducirá en lloviznas o chubascos débiles en sectores puntuales de la ciudad. Sábado 15 de agosto : Será la jornada crítica y el día más lluvioso de todo el evento. YR prevé un monto de 21 mm, con precipitaciones continuas y más concentradas, por lo que se recomienda tomar precauciones para traslados al aire libre y monitorear el estado de las vías urbanas.

: Será la jornada crítica y el día más lluvioso de todo el evento. YR prevé un monto de 21 mm, con precipitaciones continuas y más concentradas, por lo que se recomienda tomar precauciones para traslados al aire libre y monitorear el estado de las vías urbanas. Domingo 16 de agosto : Tras el peak del sábado, el sistema frontal comenzará a ceder levemente, registrando una precipitación estimada de 6,9 mm, lo que mantendrá un ambiente frío y húmedo durante la jornada dominical.

: Tras el peak del sábado, el sistema frontal comenzará a ceder levemente, registrando una precipitación estimada de 6,9 mm, lo que mantendrá un ambiente frío y húmedo durante la jornada dominical. Lunes 17 de agosto: La inestabilidad remanente prolongará las lluvias a inicios de la próxima semana, jornada en la que se anticipan 8,8 mm de agua caída antes del retiro definitivo del frente.

Recomendaciones ante el evento meteorológico

Según dicho pronóstico, el acumulado total superará holgadamente los 35 milímetros en el transcurso de estos cuatro días, marcando una de las secuencias más lluviosas del presente periodo invernal.

Ante esta proyección, los especialistas sugieren limpiar las canaletas e inspeccionar los sumideros de agua lluvia en viviendas.

Las autoridades recomiendan manejar con precaución debido al pavimento resbaladizo que acompañará las jornadas más intensas del fin de semana.

Todo sobre Sistema frontal