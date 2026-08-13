Postulación a colegios de Santiago Centro: ¿Cómo acceder a los cupos para 2027?

13 ag. 2026 - 18:24 hrs.

Más de mil cupos están disponibles para el año escolar 2027 en establecimientos públicos dependientes del SLEP Santiago Centro.

Las vacantes abarcan distintos niveles educativos, desde kínder hasta cuarto medio, y corresponden a establecimientos con diferentes proyectos y modalidades de enseñanza.

¿Cómo postular a los colegios de Santiago Centro?

Las familias interesadas deben realizar la postulación a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl. El proceso estará abierto hasta el 27 de agosto (clic acá para acceder al portal).

En la plataforma, los apoderados pueden revisar los establecimientos que cuentan con vacantes y consultar información sobre cada uno de ellos, como el nivel educativo, tipo de jornada, proyecto educativo, talleres disponibles y ubicación.

De los 43 establecimientos que forman parte del SLEP Santiago Centro, 37 están disponibles para postular mediante el SAE. Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo 1 Javiera Carrera, Liceo de Aplicación, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo Manuel Barros Borgoño y distintos establecimientos de enseñanza básica.

Algunos colegios tienen postulación directa

No todos los procesos se realizan mediante el SAE. Existen establecimientos y determinados niveles que requieren una postulación directamente en el recinto. Entre ellos están el Liceo de Aplicación, para su jornada vespertina de Educación de Personas Jóvenes y Adultas; el Liceo Municipal Metropolitano de Adultos; el Liceo 6 Bicentenario Teresa Prats, para 2° a 6° básico; y el Liceo Miguel Luis Amunátegui, para 2° a 6° básico.

Además, las escuelas y liceos especiales no participan del SAE. En estos casos, la postulación debe realizarse de manera presencial y directamente en cada establecimiento.

De esta manera, las familias que buscan un establecimiento para el año escolar 2027 deben revisar previamente si el colegio de su interés participa en el SAE o si cuenta con un mecanismo de postulación directa, considerando que el proceso general permanece abierto hasta el 27 de agosto.

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