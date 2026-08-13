Accidente entre furgón escolar y bus interurbano en Independencia: Conductor de bus fue detenido bajo influencia del alcohol
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
En la intersección de Calle Olivos con Avenida Independencia, en las cercanías de la Municipalidad de Independencia, se registró una colisión entre un furgón que transportaba a escolares y un bus interurbano.
Según información de Carabineros, pese a que el furgón trasladaba a 11 estudiantes al momento del accidente, no se registran menores ni adultos lesionados.
Antecedentes del accidente
Según información policial, el bus interurbano involucrado en el siniestro tenía el recorrido Colina-Lampa y su chófer fue detenido por conducción bajo la influencia del alcohol.
Al lugar concurrieron unidades de Bomberos para apoyar las labores de emergencia.
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