Accidente entre furgón escolar y bus interurbano en Independencia: Conductor de bus fue detenido bajo influencia del alcohol

13 ag. 2026 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

En la intersección de Calle Olivos con Avenida Independencia, en las cercanías de la Municipalidad de Independencia, se registró una colisión entre un furgón que transportaba a escolares y un bus interurbano.

Según información de Carabineros, pese a que el furgón trasladaba a 11 estudiantes al momento del accidente, no se registran menores ni adultos lesionados.

Antecedentes del accidente

Según información policial, el bus interurbano involucrado en el siniestro tenía el recorrido Colina-Lampa y su chófer fue detenido por conducción bajo la influencia del alcohol.

Al lugar concurrieron unidades de Bomberos para apoyar las labores de emergencia.