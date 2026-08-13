Tras millonarias pérdidas: Red médica se va a quiebra tras no realizar propuesta de reorganización

13 ag. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

La reorganización judicial de Núcleo Salud sumó un nuevo capítulo que podría terminar con la empresa en liquidación. La operadora del ex Hospital Ochagavía no presentó una propuesta de acuerdo dentro del proceso y el tribunal ordenó avanzar hacia la liquidación de los activos de la compañía.

A esto se suma una disputa entre sus propietarios que escaló hasta la Fiscalía. Una de las sociedades vinculadas a los dueños presentó una denuncia por eventuales delitos relacionados con la administración de la empresa, mientras se mantiene una millonaria controversia entre los accionistas.

La situación financiera de Núcleo Salud se ha deteriorado en medio de este conflicto. Según los antecedentes expuestos en el proceso, la compañía registraba un patrimonio negativo cercano a los $15 mil millones y durante 2025 acumuló pérdidas por aproximadamente $2.038 millones.

Tribunal ordena avanzar hacia la liquidación

El pasado 11 de agosto, el Juzgado Civil de San Miguel ofició a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para que designe un liquidador y notifique que la junta de acreedores está citada para hoy 13 de agosto.

La resolución se produjo luego de que Núcleo Salud no presentara una propuesta de reorganización dentro del proceso concursal. De esta manera, la empresa queda cada vez más cerca de poner término a sus operaciones mediante un proceso de liquidación.

Desde la compañía habían señalado que inicialmente existía optimismo respecto de alcanzar un acuerdo con sus acreedores que permitiera mantener los contratos de trabajo y los vínculos con proveedores. Sin embargo, ese escenario no se concretó.

Una millonaria disputa entre los propietarios

El conflicto financiero se encuentra acompañado de una pugna entre los dueños de Núcleo Salud. En marzo de 2025, la sociedad Inversiones y Asesorías San Felipe, ligada a Felipe Guzmán Honorato, inició una acción de cobro por $1.457 millones contra Núcleo Salud, lo que abrió una nueva arista en medio del proceso de reorganización.

Posteriormente, el propio Guzmán solicitó que se declarara la quiebra de la empresa, profundizando las diferencias entre los accionistas.

Guzmán comparte la propiedad con Hernán Besomi, Louis Philippe Lehuedé y Gustavo Swett, quienes también aparecen vinculados a la sociedad constructora EBCO y a Red Megacentro.

Acusaciones llegan hasta la Fiscalía

La disputa también derivó en una denuncia presentada ante el Ministerio Público. La jueza María Carolina Picón resolvió el 7 de agosto remitir los antecedentes al Ministerio Público, luego de que la magistrada cuestionara el potencial acuerdo de reorganización y ordenara investigar eventuales hechos relacionados con la administración de la compañía.

Según los antecedentes expuestos por la defensa de Guzmán, la denuncia apunta a eventuales delitos como administración desleal y operaciones con partes relacionadas. Desde Núcleo Salud, en tanto, calificaron las acusaciones contra Guzmán como "completamente infundadas" y señalaron que carecen de todo sustento de hecho y jurídico.

La disputa judicial también involucra a otras sociedades y accionistas relacionados con los propietarios. El escenario deja a la empresa en una situación compleja, mientras se define su futuro financiero y el destino de sus activos.

Con la reorganización caída y el proceso de liquidación encaminado, Núcleo Salud enfrenta ahora uno de sus momentos más críticos. La empresa registraba un patrimonio negativo de unos $15.000 millones y durante 2025 perdió cerca de $2.038 millones.