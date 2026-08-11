Marca chilena de equipamiento de cocina se expande en Sudamérica: Desembarca en Paraguay y abrirá tienda en 2027

11 ag. 2026 - 15:46 hrs.

La compañía chilena Kitchen Center, especializada en equipamiento de cocina para proyectos inmobiliarios, anunció oficialmente su llegada a Paraguay como parte de su plan de expansión regional.

La empresa, fundada por Félix de Vicente, ya cuenta con una operación instalada en el país, que incluye oficina administrativa, logística, almacén y servicio técnico. En lo que va del año, además, ha comprometido ventas por US$500.000.

Kitchen Center llega a Paraguay

Según informó la compañía, su decisión de ingresar al mercado paraguayo responde al escenario que atraviesa el sector inmobiliario de ese país, que —de acuerdo con Kitchen Center— vive su mejor momento en tres décadas.

La firma también destacó factores como una carga tributaria de 10%, una inflación de 3,8%, un dólar estable y una demanda habitacional que, según el comunicado, no logra ser cubierta por la oferta disponible.

“Paraguay reúne hoy las condiciones que buscamos: estabilidad, demanda insatisfecha y un mercado inmobiliario en expansión. Llegamos con vocación de largo plazo, no solo a vender equipamiento, sino a ser socios de los desarrolladores en cada proyecto”, señaló Félix de Vicente, fundador de Kitchen Center.

Primera tienda en Asunción abrirá en 2027

La operación paraguaya contempla dos líneas de negocio: el equipamiento de proyectos inmobiliarios y la venta directa al consumidor final.

En este último segmento, la compañía proyecta inaugurar su primera tienda en Paraguay en enero de 2027, en Asunción.

El abastecimiento comenzará con importaciones directas desde Chile y, posteriormente, se sumarán productos provenientes de China.

Kitchen Center indicó que sus primeros clientes en Paraguay fueron inversionistas e inmobiliarias chilenas que ya operan en ese país. Actualmente, la empresa asegura estar cerrando acuerdos con desarrolladoras y constructoras locales.

Parte de su expansión regional

La llegada a Paraguay se suma a la expansión internacional de Kitchen Center, que comenzó en 2009 con su operación en Perú.

La compañía señala que su próximo destino dentro de su hoja de ruta es Centroamérica, mientras que en Paraguay busca alcanzar una participación de mercado del 50% en el corto y mediano plazo.

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