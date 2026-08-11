El billete de $20 mil que puede valer hasta $200 mil por un curioso detalle

11 ag. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque para muchos un billete de $20.000 puede pasar completamente desapercibido, existe un ejemplar que puede despertar especial interés entre los coleccionistas. Se trata de una pieza que presenta un inusual error de impresión y que ha llegado a transarse por hasta $200.000.

La particularidad está en un detalle que se puede revisar a simple vista: el número de serie aparece en el anverso del billete, cuando normalmente debería encontrarse en el reverso. Este tipo de errores de fabricación puede aumentar considerablemente el interés numismático de una pieza.

El caso fue dado a conocer por el coleccionista chileno Ignacio Villalón, conocido en redes sociales por su cuenta Error Coins Chile, quien incorporó uno de estos ejemplares a su colección.

El extraño error que tiene el billete

En un billete de $20.000 convencional, el número de serie se encuentra en el reverso. Sin embargo, en este ejemplar fue impreso en la cara frontal del billete.

Según explicó Villalón, se trataría de un error ocurrido durante el proceso de impresión. La hipótesis del coleccionista es que, al momento de pasar el pliego por la máquina encargada de imprimir los números de serie, este habría sido colocado en el sentido contrario al correspondiente.

"Probablemente se equivocaron al poner el pliego, lo pusieron al revés y quedó de esta forma", explicó el coleccionista.

¿Por qué podría valer $200 mil?

El ejemplar que mostró Error Coins Chile fue adquirido por $200.000, es decir, diez veces su valor nominal.

Sin embargo, esto no significa que todos los billetes con este error tengan automáticamente un valor de $200.000. En el mundo del coleccionismo, el precio depende de factores como la rareza del error, el año, la denominación, el estado de conservación y, finalmente, cuánto esté dispuesto a pagar un comprador.

De hecho, el propio Villalón destacó que el ejemplar que consiguió se encontraba en un estado particularmente bueno: "De los 5 que he visto, este es el que he visto en mejor estado, y es una joyita que tengo en mi colección", señaló.

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¿Cuántos billetes podrían existir?

La rareza del ejemplar también estaría relacionada con la forma en que se imprimen los billetes.

El coleccionista aseguró haber visto alrededor de cinco ejemplares con esta misma característica y planteó que todos podrían pertenecer al mismo pliego: "Un error sumamente raro y poco común, he visto como 5 ejemplares de estos, todos del mismo pliego al parecer", comentó.

Si efectivamente corresponden a un mismo pliego y considerando que este contiene 40 ejemplares antes de ser cortado, podría haber hasta 40 billetes afectados por el mismo error de impresión.

Eso sí, se trata de una estimación basada en el proceso de impresión y en los ejemplares identificados por el coleccionista, por lo que no existe un registro que permita confirmar cuántos siguen actualmente en circulación.

¿Cómo saber si tienes uno?

La clave está en revisar la ubicación del número de serie de tu billete de $20.000: Si aparece en el anverso, en lugar del reverso habitual, podría tratarse de uno de estos ejemplares con error de impresión.

Antes de intentar venderlo, eso sí, es recomendable revisar cuidadosamente su estado de conservación y consultar con especialistas o coleccionistas, ya que no existe un precio oficial fijado para este tipo de piezas y su valor puede variar considerablemente según el interés del mercado.

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