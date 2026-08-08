Claves en la industria del vino chileno: La contribución de los enólogos y su búsqueda para "volver a las raíces"

08 ag. 2026 - 12:05 hrs.

Chile tiene una larga tradición vitivinícola y se ha consolidado como uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo. Esta industria no solo destaca por la variedad de sus cepas y la diversidad de sus valles, sino también por el trabajo de profesionales que buscan que cada botella represente de la mejor manera posible el lugar donde nació.

En ese escenario, el próximo 10 de agosto se celebra el Día del Enólogo, una fecha que reconoce a quienes están detrás de la elaboración de los vinos. La conmemoración tiene un origen particular: en 1943, Ruy Barbosa Popolizio obtuvo su título de ingeniero agrónomo y posteriormente fundó la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile (ANIAE).

Desde entonces, la enología se ha convertido en una profesión fundamental para el desarrollo de la industria nacional. Chile es actualmente el cuarto mayor fabricante de vino a nivel global y más del 75% de sus botellas tienen como destino mercados internacionales, lo que refleja la importancia de esta actividad.

Así ha evolucionado la profesión

Uno de los profesionales que ha desarrollado su carrera en este ámbito es Marcio Ramírez, enólogo de Marques de Casa Concha que se incorporó a Concha y Toro en 1997 y actualmente trabaja en el Valle del Rapel, específicamente en Peumo. Desde allí ha sido parte de la evolución de una industria que combina tradición, conocimiento y nuevas herramientas.

"La mayor evolución de la enología ha sido volver a las raíces, utilizando el conocimiento y las herramientas actuales para expresar de forma más fiel el origen de cada vino", explica Ramírez, quien plantea que la innovación también puede estar en intervenir menos y permitir que el terroir se exprese con mayor autenticidad.

En esa misma línea, el enólogo destaca el uso de estanques de concreto y botti de madera de gran formato. "Buscamos que la enología sea un medio y no un fin", señala, apuntando a procesos que permitan preservar la frescura, textura e identidad de cada lugar.

Este cambio también se refleja en los hábitos de consumo. Según cifras de Concha y Toro, durante 2025 el segmento Varietal e Inferiores cayó 1,5% en volumen, mientras que los vinos Súper Premium crecieron 2,3% en volumen y 4,3% en valor.

En este segmento, Marques de Casa Concha ha fortalecido su presencia internacional, con una propuesta enfocada en la calidad y el origen. "Creo que hoy el vino Súper Premium chileno está viviendo un sólido momento", afirma Ramírez, destacando la capacidad del país para elaborar vinos con identidad y reconocimiento mundial.

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