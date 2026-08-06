Marca abre en Chile su tienda más grande de zapatillas, moda y accesorios premium: Esta es su ubicación

06 ag. 2026 - 14:54 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como una tienda temporal en Santiago hoy da un nuevo paso. SNOBBY inauguró su primer flagship store (tienda insignia) en Chile, un espacio que se convierte en la tienda más grande de la marca en el país y que amplía su propuesta más allá de las zapatillas.

¿Dónde está la tienda?

Ubicado en el cuarto nivel de Cenco Costanera, el nuevo local cuenta con más de 125 metros cuadrados y reúne por primera vez en un mismo lugar calzado, vestuario y accesorios prémium, con una selección de marcas internacionales vinculadas al mundo sneaker, outdoor y lifestyle.

La apertura corresponde a la segunda tienda de SNOBBY en Chile y representa una nueva etapa para la marca, que busca consolidar su presencia en el mercado nacional a través de una experiencia de compra más completa.

Un espacio donde conviven moda, diseño y tecnología

El nuevo flagship fue diseñado bajo un concepto que busca transformar la visita a la tienda en una experiencia distinta. La propuesta combina una estética industrial y futurista con estructuras metálicas, hormigón, iluminación fría y paneles translúcidos en azul intenso.

La distribución del espacio está pensada para que cada producto tenga protagonismo, integrando arquitectura, moda y tecnología dentro de un mismo recorrido.

En sus vitrinas y estanterías, la tienda reúne reconocidas marcas del universo sneaker, outdoor y lifestyle, entre ellas On, Salomon, Moon Boot, New Balance, Timberland y Birkenstock.

La selección incluye modelos icónicos, nuevas tendencias y productos que combinan diseño, funcionalidad y rendimiento.

El salto de una marca que busca crecer en Chile

La llegada de este nuevo espacio marca un cambio en la escala de SNOBBY. La marca comenzó su presencia en el país con una pop-up store en Casacostanera y ahora avanza hacia un formato permanente y de mayor tamaño.

“Este flagship es un paso clave para el crecimiento de SNOBBY. Queremos ofrecer una experiencia prémium, con los mejores productos disponibles en el mercado chileno, sumando nuevas categorías y propuestas que nos permitan diferenciarnos constantemente”, señaló Joaquín Gotlib, CEO de Runrun SpA, holding al que pertenece SNOBBY.

Con esta apertura, la empresa incorpora nuevas categorías a su oferta y prepara el camino para futuros lanzamientos y colecciones exclusivas.

Nuevas tiendas en el horizonte

La elección de Cenco Costanera responde a la búsqueda de una ubicación estratégica para conectar con distintos públicos. El centro comercial recibe tanto a consumidores locales como a turistas que visitan Santiago, lo que permite a la marca ampliar su alcance.

La inauguración del flagship también marca el inicio de un plan de expansión para la marca. SNOBBY proyecta abrir una nueva tienda antes de finalizar 2026 y continuar sumando ubicaciones durante los años 2027 y 2028.

Todo sobre Negocios