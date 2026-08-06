¿Steffi Méndez encontró el amor? Videos con misterioso hombre desatan rumores de romance
- Por Vicente Guzmán
Un par de segundos en redes sociales bastaron para que las alarmas de romance se encendieran en torno a Steffi Méndez. Radicada en Suecia desde hace algún tiempo, la influencer sorprendió a sus seguidores al mostrarse muy cercana a un misterioso galán, desatando una verdadera lluvia de teorías entre sus seguidores.
"Amiga coronaste"
Todo surgió a raíz de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde la hija de DJ Méndez aparece bailando sonriente junto a The Sacred Path, un reconocido cantante y creador de contenido.
La publicación no tardó en volverse viral y sembrar la duda de si había decidido darle una nueva oportunidad al amor tras su quiebre con Dante Lindhe.Ir a la siguiente nota
Como era de esperarse, las cajas de comentarios se llenaron rápidamente de mensajes que celebraban el aparente acercamiento. Frases como "Amiga coronaste", "Se parece a Justin Bieber", "Qué bien estás comiendo Steffi" y "Dios mío amiga, qué bendición", reflejaron el entusiasmo de los usuarios ante la figura del joven.
@steffimendezz
Meet @The Sacred Path♬ sonido original - ✨ SILVIA Q.C💖✨
¿Nuevo romance?
Frente a la ola de comentarios que daba por sentado el inicio de una nueva relación sentimental, la propia influencer decidió salir al paso. En una de las respuestas de la misma publicación, aclaró de forma directa: "No es mi pareja, tranquila linda".
A pesar de su tajante desmentido, la interacción entre ambos no quedó ahí. La dupla volvió a encender las plataformas con un segundo registro realizando un popular trend de TikTok, lo que volvió a generar una ola de preguntas sobre la verdadera naturaleza del vínculo.
@steffimendezz
@The Sacred Path 📽️♬ original sound - JayP3
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