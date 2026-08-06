"No creo en amistades de mi pololo con mujeres": Cuco Cerda responde a la advertencia de Daniela Aránguiz a Camila Andrade

06 ag. 2026 - 10:37 hrs.

Daniela Aránguiz desató una nueva polémica tras encarar directamente a Camila Andrade, a quien acusó de un supuesto coqueteo con su pololo, José Manuel 'Cuco' Cerda.

La controversia se desencadenó inicialmente en el programa 'Sígueme', donde Aránguiz arremetió contra la exchica reality con una directa advertencia: "Le quiero decir algo a Camila Andrade. Este canal es muy pequeño, tengo gente que me cuenta muchas cosas y sé perfectamente lo que pasa. Solo le voy a decir una cosa: yo me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara", lanzó.

El origen del conflicto

Luego, la ex Mekano explicó en el programa '¡Hay que decirlo!' que su molestia surgió al enterarse de que Andrade, quien comparte pantalla en un programa con Cuco Cerda, le habría propuesto al deportista que se fueran juntos en auto a otro programa que debían ir a grabar.

"Puede ser que haya sido coqueteo como para ahorrarse bencina, pero a mí no me gustan esas cosas, yo soy clarita. Cuando las personas tienen cierta reputación de que les gusta meterse en relaciones o esos jugueteos, yo no creo en amistades de mi pololo con mujeres y él lo tiene clarísimo. Uno tiene que dejar la raya marcada, yo soy así", argumentó Aránguiz.

La versión de Cuco Cerda

Fue en el mismo programa donde Cuco aclaró la situación y le bajó el perfil al conflicto: "Estábamos en el canal y se conversó la posibilidad de que en una de esas nos vamos juntos en una van. Se conversó, estaban todos ahí".

El influencer añadió que "la Cami es súper simpática, buena onda, y cuando supo que íbamos a trabajar juntos me dijo 'vamos a ser compañeritos', pero cero coqueteos".

Igualmente, reconoció que Aránguiz no se lleva bien con Andrade: "Hay ropa tendida de antes, que yo no tengo nada que ver", explicó. Por lo mismo, reveló: "No (la sigo en redes) para evitar un problema en realidad. ¿Por qué hay que seguirnos? Pero sí tengo otras compañeras con quienes sí nos seguimos. Esto es así, Dani no se lleva con Camila".

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