Incendio afecta a punto de acopio de reciclaje en Quinta Normal: Columna de humo es visible en varios puntos de Santiago

06 ag. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registra en la mañana de este jueves 6 de agosto en la comuna de Quinta Normal y afecta a un punto de acopio de materiales de reciclaje, lo que tiene a personal de Bomberos trabajando para extinguir las llamas.

Según información preliminar, el siniestro ocurre en la intersección de avenida José Joaquín Pérez y Radal Obispo Francisco Anabalón.

TransporteInforma dijo en sus redes sociales que hay un inminente corte de tránsito en la área mencionada, publicando una imagen de la enorme columna de humo, visible desde varios puntos de la capital.

Por este motivo, el organismo hizo un llamado a los conductores a optar por Mapocho o avenida Carrascal.

Ahora (11:30) tránsito SUSPENDIDO en Av. José Joaquín Pérez desde Radal en #QuintaNormal, debido a incendio en recinto de acopio de materiales para reciclaje. Bomberos en el lugar. Opte por Mapocho o Av. Carrascal https://t.co/y8DFPmUhRp pic.twitter.com/nvc4g5bNCN — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 6, 2026

Segunda alarma de incendio estructural

Ante la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal declaró segunda alarma de incendio estructural a eso de las 11:00 horas.

Cabe destacar que ese sector suele ser concurrido por los vecinos de la comuna, debido a que hay locales comerciales como panaderías, carnicerías y farmacias.

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