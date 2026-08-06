Fondos Generacionales de AFP: ¿Qué son y cuándo comienzan a regir?

06 ag. 2026 - 12:00 hrs.

El sistema previsional chileno se prepara para uno de los cambios estructurales más significativos de los últimos años. A partir de las transformaciones contempladas en la reforma de pensiones, el conocido modelo de multifondos (A, B, C, D y E) dará paso a un nuevo esquema denominado Fondos Generacionales.

Esta medida busca optimizar la rentabilidad de los ahorros a lo largo de la vida laboral de los afiliados y proteger su capital a medida que se acercan a la edad de jubilación. A continuación, te explicamos en detalle de qué se trata este modelo, cuáles son sus reglas y desde cuándo se implementará.

¿Qué son los Fondos Generacionales?

Los Fondos Generacionales (conocidos internacionalmente como target date funds o fondos de fecha objetivo) son una nueva modalidad de gestión de los ahorros previsionales en la cual las personas son asignadas de forma automática a un fondo específico según su año de nacimiento o su año estimado de jubilación.

A diferencia del esquema de multifondos, en el modelo generacional el sistema gestiona el horizonte de inversión por ti.

¿Cómo funcionarán y cómo se invertirá tu dinero?

La premisa central de este esquema es adaptar el perfil de riesgo de las inversiones a la etapa vital del trabajador.

En la juventud y etapa temprana de la vida laboral : El fondo generacional destinará una mayor proporción de los recursos a activos de mayor riesgo y mayor potencial de rentabilidad (como renta variable o acciones). Como el horizonte de jubilación aún es lejano, el portafolio tiene tiempo para absorber posibles fluctuaciones del mercado.

: El fondo generacional destinará una mayor proporción de los recursos a activos de mayor riesgo y mayor potencial de rentabilidad (como renta variable o acciones). Como el horizonte de jubilación aún es lejano, el portafolio tiene tiempo para absorber posibles fluctuaciones del mercado. Hacia la madurez y cercanía al retiro: Conforme el afiliado cumple años y se aproxima a la jubilación, la estrategia de inversión del fondo se ajusta automáticamente de forma paulatina y gradual. El dinero se reasigna progresivamente hacia instrumentos más estables y conservadores (como renta fija o bonos), garantizando la protección del capital acumulado.

¿Podrás cambiarte de fondo?

En lo que respecta a las cotizaciones obligatorias, el afiliado no podrá realizar cambios manuales entre Fondos Generacionales, asegurando así que la estrategia de protección según la edad se mantenga intacta.

No obstante, en el caso del Ahorro Previsional Voluntario (APV) y otros instrumentos opcionales (como depósitos convenidos), los afiliados podrán elegir e intercambiar los fondos en los que desean invertir.

¿Cuándo comienzan a regir los Fondos Generacionales?

De acuerdo con la información oficial entregada por la Asociación de AFP, el modelo de Fondos Generacionales comenzará a implementarse a partir de abril de 2027.

Hasta esa fecha, el regulador y las administradoras de fondos continuarán definiendo los aspectos normativos, operativos y de distribución para asegurar una transición fluida desde el sistema actual de multifondos.

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