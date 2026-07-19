Seguro de Lagunas Previsionales: ¿Cómo funciona este beneficio?

19 jul. 2026 - 19:00 hrs.

El Seguro de Lagunas Previsionales es un apoyo estatal que busca proteger los ahorros de jubilación de los trabajadores. Su objetivo principal es evitar que existan meses sin cotizar cuando una persona pierde su empleo.

¿Cómo funciona el Seguro de Lagunas Previsionales?

De acuerdo a ChileAtiende, el Seguro de Lagunas Previsionales está destinado a cualquier trabajador o trabajadora dependiente (con contrato) que haya perdido su empleo y se encuentre utilizando su Seguro de Cesantía, administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

En estos casos, el beneficio permite que el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) financie el 10% de tu cotización a la AFP y Seguro Social de cargo al empleador, durante el periodo en que el Seguro de Cesantía esté vigente, independiente de si el financiamiento es por FSC o Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Para calcular cuánto dinero ingresará a tu AFP, se toma como base el monto de la prestación mensual por cesantía que recibe la persona. De acuerdo al cronograma de aumento progresivo de este porcentaje, corresponderá:

Actualmente: 10,10 %.

10,10 %. A partir de agosto de 2027: 10,25%

10,25% Para el año 2033: 14,5%

14,5% Para el año 2054 (tope máximo): 16%

Cabe destacar que, antes de la Reforma de Pensiones, el Seguro de Lagunas Previsionales solo lo recibían quienes accedían a prestaciones por cesantía financiadas por el FCS. Sin embargo, desde el 2 de mayo de 2025 se extendió a todas las personas afiliadas al seguro (se incluye CIC).

¿Cómo se accede al Seguro de Lagunas Previsionales?

Una de las grandes ventajas de esta medida es que no requiere ningún trámite ni postulación adicional por parte del trabajador.

Cuando la persona empieza a cobrar los pagos por cesantía, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) transfiere automáticamente el porcentaje de cotización correspondiente a la cuenta individual de la AFP.

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