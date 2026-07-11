Aumento de la PGU: ¿Qué grupo comenzará a recibir más de $250 mil?

11 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Desde septiembre del 2025, las personas mayores de 82 años que son beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) reciben un total de $250.275 por el aporte, mientras que el resto de los beneficiarios de la PGU obtienen los $231.732 actuales.

Pero desde los próximos meses, quienes reciben la PGU verán un aumento en el beneficio, llegando a los $250.000.

¿Qué grupo comenzará a recibir más de $250.000 por la PGU?

Las personas que tengan 75 años o más recibirán la PGU por un valor de $250.275. Esto, desde el próximo mes de septiembre, siempre que hayan cumplido 75 años a más tardar el 30 de septiembre.

Para 2027 se esperan dos alzas más. La primera será en febrero, por el reajuste del IPC. La segunda ocurrirá en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la reforma de pensiones.

Cabe recordar que este aumento gradual a 250 mil pesos lo hizo posible la reforma de pensiones y que comenzó a regir desde enero de este 2026.

¿Cómo acceder a la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal, se deben cumplir los requisitos del Instituto de Previsión Social (IPS), que entrega el beneficio:

Tener 65 años o más.

No integrar el 10 % más rico de la población del país.

Acreditar residencia en Chile en estos dos casos:

Un período de al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante cumplió 20 años.

Un lapso de al menos cuatro años de residencia durante los cinco años previos a la solicitud.

Contar con una pensión base menor a $1.252.602 (monto de la pensión superior), determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de la PGU.

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