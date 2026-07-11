Tras sismo registrado cerca de las Islas Sandwich: SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile

11 jul. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 6,6 se registró a las 06:26 horas de este sábado a 293 kilómetros al noroeste de Isla Saunders, en las Islas Sandwich.

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el evento "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Senapred reiteró que, para conocer información oficial sobre eventos sísmicos y alertas de tsunami, las personas pueden consultar la plataforma del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

#SenapredInforma #SHOA indica que sismo magnitud 6.6 registrado a las 06:26 horas a 293 kilómetros al noroeste de Isla Saunders, Islas Sandwich, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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