Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Tras sismo registrado cerca de las Islas Sandwich: SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 6,6 se registró a las 06:26 horas de este sábado a 293 kilómetros al noroeste de Isla Saunders, en las Islas Sandwich.

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el evento "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Lo más visto de Nacional

Senapred reiteró que, para conocer información oficial sobre eventos sísmicos y alertas de tsunami, las personas pueden consultar la plataforma del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

Todo sobre Sismo

Leer más de

Notas relacionadas