Terremotos en Venezuela: Número de fallecidos sube a más de 4 mil y desaparecidos podrían alcanzar los 50 mil

10 jul. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4.000 muertos y el número de heridos se mantuvo en casi 17.000, según un parte oficial del gobierno difundido este viernes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio golpearon en especial el estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

Al menos 4 mil personas fallecidas

Los sismos dejaron al menos 4.118 muertos y 16.740 heridos, detalla el informe difundido en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La última cifra del jueves había sido de 3.889 fallecidos.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno contabiliza 17.907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para levantar el país.

Naciones Unidas estima que hasta unas 50.000 personas podrían haber desaparecido, por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

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