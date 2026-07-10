Tienda de ropa confirma cierre definitivo de sucursal en Santiago: tendrá descuentos de hasta 70%

10 jul. 2026 - 14:54 hrs.

¿Qué pasó?

La tienda de vestuario Caravana anunció el cierre de su tienda en Santiago. En su cuenta de Instagram, la marca de ropa exclusiva comunicó que bajará la cortina de su conocido local en el sector oriente, una decisión que llega acompañada de una liquidación de su stock.

La medida golpea directamente al punto de venta ubicado en Luis Pasteur 6199, en la comuna de Vitacura. Ante este escenario, la firma —que supera los 80 mil seguidores en Instagram— puso en marcha un remate total de sus prendas con rebajas de hasta el 70%. Este beneficio también está habilitado para compras online con despachos a todo el país.

Las dudas en redes sociales por el anuncio de 2025

La publicación causó sorpresa, pero también generó desconfianza entre sus clientes. En la sección de comentarios, varias personas recordaron que en agosto del año pasado la boutique había anunciado exactamente el mismo cierre, que finalmente no se concretó semanas después.

Frente a los reparos del público, la administración de Caravana salió a aclarar el panorama de forma directa: "El año pasado logramos seguir gracias al apoyo de nuestras clientas. Esta vez sí estaremos en proceso de cierre definitivo y por eso el 70% de descuento", argumentó, enfatizando que esta vez sí se trata de la despedida definitiva de la capital.

¿Qué pasará con la sucursal en regiones?

A pesar de abandonar el mercado santiaguino, la marca mantendrá su presencia en el sur del país. El local comercial que opera en General Urrutia 283, en la comuna de Pucón, región de La Araucanía, no será cerrado, por lo que seguirá atendiendo al público con normalidad.