La noche que terminó con la vida del cabo Palma: comienza la preparación del juicio contra Ovicmarlixon y su banda

10 jul. 2026 - 15:07 hrs.

Tres años después del crimen que conmocionó al país, este viernes comenzó la audiencia de preparación del juicio oral por el asesinato del cabo primero de Carabineros Daniel Rodrigo Palma Yáñez, ocurrido la noche del 5 de abril de 2023 en pleno centro de Santiago.

En esta etapa, el tribunal definirá la prueba que será presentada durante el juicio. La fiscal Centro Norte, Marcela Adasme, acusa a cinco personas por la cadena de delitos ocurrida esa noche y solicita presidio perpetuo calificado —la pena más alta contemplada por la legislación chilena— para Lermi Elieser Albarrán Angulo y Ovicmarlixon Josué Garcés Briceño, a quienes atribuye el homicidio del funcionario policial.

El crimen provocó una profunda conmoción nacional y derivó en una serie de reformas legales en materia de protección a las policías, entre ellas la denominada Ley Naín-Retamal, que se encontraba en plena discusión legislativa en esos días.

30 minutos y un asesinato

La acusación fiscal no reconstruye un solo crimen. Reconstruye una noche completa.

En poco más de 30 minutos, los imputados protagonizaron robos con intimidación, dispararon contra civiles, asesinaron a un carabinero durante una fiscalización, secuestraron a un taxista para continuar la fuga y terminaron dispersándose por distintos puntos de Santiago. Días después, uno de ellos sería encontrado oculto en un predio agrícola de la Región de Coquimbo.

La génesis

La historia de la banda de Ovicmarlixon Garcés comienza dos horas antes del disparo que terminó con la vida del cabo Palma.

Eran las 19:00 horas del 5 de abril de 2023 cuando un Nissan Versa rojo dobla por la esquina de San Francisco con Coquimbo. A simple vista parece un automóvil más circulando por el centro de Santiago, pero -hoy- sabemos que no.

Las placas que lleva instaladas pertenecen a otro vehículo, ya que ese automóvil mantiene un encargo vigente por robo desde el 1 de marzo de ese año, denuncia estampada en la 12ª Comisaría de San Miguel.

En su interior viajan Lermi Elieser Albarrán Angulo y Ovicmarlixon Josué Garcés Briceño, acompañados por otras dos personas que la investigación nunca logró identificar. En ese momento nadie los fiscaliza. Para la Fiscalía Centro Norte, ese recorrido marca el inicio de la secuencia delictual que terminaría con el asesinato de un funcionario de Carabineros.

A las 21:00 horas, el Nissan llega junto a un Chevrolet Sonic azul hasta un cité ubicado en calle San Francisco 903.

Cuatro hombres armados descienden de los vehículos e irrumpen en el inmueble. En pocos minutos intimidan a tres personas, les roban teléfonos celulares y $500 mil en efectivo. Antes de escapar disparan en reiteradas ocasiones contra el inmueble y las víctimas, que huyen hacia la calle intentando ponerse a salvo.

Cinco minutos después, la investigación ubica a los involucrados en dos escenarios distintos que ocurren casi al mismo tiempo.

En uno de ellos, el Chevrolet Sonic circula por Avenida Matta en dirección a Arturo Prat. Por esa misma vía patrulla en su motocicleta institucional el cabo primero Daniel Palma Yáñez.

El funcionario realiza una fiscalización de rutina. Según se desprende del expediente judicial, desde el interior del automóvil Albarrán Angulo dispara a corta distancia contra el carabinero. El proyectil impacta su rostro y le provoca un traumatismo encéfalo craneano de extrema gravedad.

Aunque es trasladado de urgencia hasta la Posta Central, el cabo Palma fallece horas después.

Los ocupantes del vehículo no se detienen y continúan la fuga por varias cuadras, avanzan incluso contra el sentido del tránsito y abandonan el Chevrolet en la intersección de San Francisco con Placer. En el interior dejan una pistola Glock calibre .38 con el número de serie borrado, arma que posteriormente sería incorporada como una de las principales evidencias de la investigación.

Pero la huida todavía no termina. A las 21:10 horas, de acuerdo con testigos, Albarrán Angulo, Garcés Briceño y un tercer sujeto toman por la fuerza un taxi básico en calle Coquimbo.

El conductor, cuya identidad permanece bajo reserva durante el proceso judicial, declara que uno de los ocupantes subió al asiento del copiloto apuntándole con un arma de fuego y le ordenó conducir por distintas calles del centro de Santiago. Solo cuando llegan al sector de Zenteno los sujetos descienden y continúan escapando a pie.

Mientras eso ocurre, a pocas cuadras de distancia se desarrolla un nuevo delito.

Luis Alberto Lugo Machado y David Fuentes Escalona interceptan un Chevrolet Spark y amenazan a sus ocupantes. Según la acusación, les dicen que están armados y que conocen el lugar donde viven. Bajo esa intimidación obligan a las víctimas a trasladarlos hasta Carmen con Argomedo, donde finalmente les sustraen cinco mil pesos antes de escapar.

La investigación sostiene que todos esos hechos forman parte de una misma secuencia criminal.

Las detenciones

La investigación sostiene que todos esos hechos formaron parte de una misma secuencia criminal que terminó con el asesinato del cabo Palma.

Cinco días después del crimen, el 10 de abril de 2023, Carabineros detuvo a Ovimarlixion Josué Garcés Briceño, uno de los principales imputados por el homicidio del funcionario policial. Ese mismo día también fue capturado Luis Alberto Lugo Machado, quien, según la acusación, participó en los delitos cometidos durante la huida de la banda.

Las diligencias continuaron para dar con el resto de los involucrados. Días después, Lermi Elieser Albarrán Angulo fue ubicado en un fundo agrícola de Chañaral Alto, en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo. Trabajaba como temporero y, de acuerdo con la acusación, permanecía oculto con la ayuda de Bárbara Yaritza Pizarro Gutiérrez, quien también será llevada a juicio por el delito de favorecimiento, al haber presuntamente facilitado su ocultamiento.

Con las detenciones de los imputados y el avance de la investigación, la Fiscalía Centro Norte presentó acusación contra cinco personas por la cadena de delitos que se inició con una serie de robos en el centro de Santiago y culminó con el asesinato del cabo primero Daniel Palma Yáñez.

Este viernes, más de tres años después de esa noche, comenzó la preparación del juicio oral. En esta etapa el tribunal resolverá qué pruebas, peritajes, evidencia material y declaraciones de testigos serán incorporados al juicio, instancia en la que la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad de los cinco acusados.

Para Lermi Elieser Albarrán Angulo y Ovimarlixion Josué Garcés Briceño, el Ministerio Público solicita presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada por la legislación chilena.

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