Reconocida cadena de sándwiches estadounidenses aterriza en Chile: ¿Dónde está ubicada?

10 jul. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva cadena internacional de comida rápida comenzó oficialmente sus operaciones en Chile. Se trata de Jimmy John’s, la reconocida marca estadounidense de sándwiches, que inauguró su primer local en el país y ya confirmó un plan de expansión que contempla nuevas aperturas durante este año.

El desembarco de Jimmy John’s fue concretado por el grupo gastronómico chileno Fagase, liderado por Isabel Serrano y Víctor Garib, la misma empresa que hace tres décadas trajo la marca Dunkin' Donuts a Chile.

Según informó Diario Financiero, la compañía ya trabaja en un agresivo plan de expansión para consolidar la presencia de la cadena en el país.

¿Dónde está ubicada su primera tienda en Chile?

La primera tienda de la cadena está ubicada en Av. Presidente Kennedy 9321, a un costado del centro comercial Alto Las Condes, en Santiago. Desde ese punto iniciará su operación en el mercado chileno, donde espera seguir creciendo en los próximos meses.

La marca, originaria del estado de Illinois, es especialmente conocida en Estados Unidos por sándwiches como el Turkey Tom y el Italian Club. Además, pertenece al grupo estadounidense Inspire Brands, que administra otras reconocidas cadenas como Baskin Robbins, Arby's, Buffalo Wild Wings y Sonic.

Con esta apertura, Chile se convierte en el tercer país de Latinoamérica en contar con la presencia de Jimmy John’s, después de El Salvador y México.

Las próximas tiendas que proyecta la marca en Chile

De acuerdo con lo informado, la empresa proyecta tener abiertas cuatro nuevas sucursales en Santiago durante los próximos meses. Estas estarán ubicadas fuera del mall Apumanque, en Parque Arauco, CV Galería, Alonso de Córdova y en el sector de Orrego Luco, en Providencia.

A ello se sumaría una quinta tienda antes de finalizar el año, aunque su ubicación todavía se mantiene en reserva porque el proceso de cierre del acuerdo aún no concluye.

La apuesta de Jimmy John’s en Chile es de largo plazo. La empresa contempla una inversión cercana a US$26 millones ($24.068.070.000) para desarrollar una primera etapa de crecimiento que considera la apertura de 80 locales en todo el país hacia 2031.

Este plan también proyecta la creación de cerca de 1.300 puestos de trabajo, mientras la compañía busca posicionarse especialmente entre los consumidores de la generación Z, aunque espera atraer a un público amplio con su propuesta de sándwiches.