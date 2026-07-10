PriceSmart sorprende al definir la ubicación de su primer club de compras en Chile: ¿Dónde estará el local?

10 jul. 2026 - 09:22 hrs.

PriceSmart, compañía estadounidense especializada en clubes de compras por membresía, sorprendió tras confirmar la ubicación de su primer local en Chile.

Aunque en un principio el proyecto apuntaba a instalarse en el sector de Chicureo, finalmente la empresa decidió abrir su primer local en otra comuna de la Región Metropolitana.

¿Dónde estará ubicado el primer local de PriceSmart en Chile?

La firma instalará su primer recinto en el Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. La apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

El anuncio llamó la atención porque, hace apenas unos meses, PriceSmart había ingresado una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para desarrollar su primer proyecto en Chicureo, comuna de Colina, donde incluso contemplaba una inversión cercana a los 9,8 millones de dólares.

Sin embargo, la empresa cambió sus planes y tendrá por primera vez un local al interior de un centro comercial. El recinto tendrá una superficie cercana a los 9 mil metros cuadrados.

¿Qué es PriceSmart y cómo funcionará en Chile?

PriceSmart es una tienda que funciona con un sistema de membresía. Para acceder a sus locales es necesario pagar un plan anual, lo que permite a sus socios comprar "una selección curada de productos de la más alta calidad, en formatos convenientes y al menor precio posible".

La propuesta incluirá marcas internacionales, productos locales y también Member's Selection, la marca propia de la empresa. Además, estará orientada tanto a familias como a pequeños negocios, emprendedores y restaurantes que utilizan este tipo de tiendas como proveedor.

La expansión recién comienza

Desde PriceSmart señalaron que este primer local representa el inicio de su expansión en Chile y que el país tiene potencial para albergar múltiples clubes de compras en el futuro, por lo que el proyecto que evaluaban para Chicureo podría concretarse más adelante.

Actualmente, PriceSmart opera 57 clubes de compras en 12 países, principalmente en Centroamérica y el Caribe, con un modelo basado en compras por volumen y membresías anuales.

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