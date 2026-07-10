Escapada de invierno: la feria costumbrista que promete el mejor queso, miel y música en vivo en el Biobío

10 jul. 2026 - 09:42 hrs.

Para quienes buscan escapar de la rutina de la ciudad durante los fines de semana, la Región del Biobío sumará un panorama imperdible que rescata lo más puro de las tradiciones del campo chileno. Se trata de la esperada Feria Costumbrista del Queso y la Miel 2026, que se llevará a cabo en la comuna de Negrete.

El evento se desarrollará desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de julio en el Recinto Municipal de la comuna, ubicado a un costado del Liceo Polivalente La Frontera. La instancia promete convertirse en el epicentro del turismo rural de la provincia, congregando a productores locales, artesanos y una destacada parrilla artística para toda la familia, todo con entrada totalmente gratuita.

Un impulso al turismo rural

La festividad no solo destaca por su oferta cultural, sino también por ser una vitrina clave para la desconexión urbana. Al respecto, el alcalde de Negrete, Alfredo Peña Peña, destacó el valor que tiene esta actividad para los visitantes de la región:

"Sabemos que hoy en día muchas personas buscan escapar de la rutina de la ciudad los fines de semana en pos de experiencias auténticas, aire limpio y tradiciones vivas. Por eso, invitamos a todos los amantes del turismo rural a visitarnos. Negrete es una comuna pequeña pero con un corazón gigante, donde el campo y nuestras tradiciones se expresan en su máxima pureza".

Gastronomía, música en vivo y un invitado especial

La cocina tradicional será uno de los platos fuertes del evento gracias al Concurso Gastronómico "Sabe a Queso y Miel". En este certamen, vecinos y organizaciones locales presentarán preparaciones únicas que rescatarán la esencia del campo chileno, incorporando de forma obligatoria los sabores del queso o la miel de la comuna.

Este año, la competencia promete ser aún más llamativa y mediática, ya que estará encabezada por el conocido influencer (y "anti-influencer") 'Otakin', quien aportará todo su estilo y frescura para evaluar los platos locales, transformándose en uno de los grandes atractivos para los visitantes que asistan a la Feria el viernes 17 de julio a las 14:00 horas.

Junto a este sabroso hito, la feria contará con espectáculos musicales diarios que prometen hacer bailar a los asistentes, destacando artistas como Toly Fu, Los Talismanes del Amor y Los Líderes de Chile.

Frente al crecimiento que ha tenido el evento, el jefe comunal, Alfredo Peña Peña, concluyó haciendo una invitación abierta:

"Hemos preparado cuatro días con la mejor gastronomía típica, seguridad, estacionamientos y un ambiente familiar único, con entrada totalmente liberada. Los invitamos a que nos visiten, apoyen a nuestros productores locales, se desconecten y descubran por qué Negrete cada año crece en sus actividades. ¡Los esperamos con los brazos abiertos!"

Para garantizar la mejor experiencia de los visitantes que viajen desde distintos puntos de la provincia, la organización municipal confirmó que dispondrá de amplios estacionamientos y un reforzado contingente de seguridad durante los cuatro días de celebración.