"Hice todo lo que debía hacer": El emotivo relato del hijo de Fernando Kliche tras acompañarlo hasta sus últimos días

10 jul. 2026 - 09:48 hrs.

A poco más de una semana del fallecimiento del actor Fernando Kliche, quien falleció a los 71 años producto de un cáncer de páncreas, su hijo Ignacio compartió un emotivo testimonio sobre los últimos meses que vivió junto a su padre, periodo en el que decidió poner en pausa su carrera para dedicarse completamente a cuidarlo.

El actor y cantante contó que, tras conocer la gravedad de la enfermedad, permaneció junto a su papá hasta el final, una experiencia que, pese al dolor, también le permitió fortalecer el vínculo entre ambos.

"No nos quedó nada que decirnos"

En conversación con Las Últimas Noticias, Ignacio relató que fueron "dos meses muy difíciles y a la vez muy enriquecedores", ya que tuvo la oportunidad de compartir largas conversaciones con su padre y despedirse de él sin dejar asuntos pendientes.

"Dentro de todo lo terrible, tuve la posibilidad de tener conversaciones muy profundas y maravillosas con mi padre. Hablamos, lo besé, lo abracé y le dije que lo amaba mucho. No nos quedó nada que decirnos. Quedamos totalmente en paz", expresó.

También valoró que, incluso en medio de la enfermedad, ambos conservaron el sentido del humor que siempre los caracterizó. "Nos reíamos de tonteras, tirábamos la talla hasta el final. Me quedo con la imagen de él llorando de la risa".

La despedida

Ignacio Kliche explicó que, por ahora, vive el duelo con tranquilidad, convencido de que hizo todo lo posible por acompañar a su padre durante sus últimos días. "Estoy en paz. Aún no ha llegado mi momento personal para procesarlo. Ya vendrá. Mi anclaje es saber que hice todo lo que debía hacer, igual que mis hermanos".

"Uno siempre piensa que pudo haber hecho más y él me respondió: '¿Más que esto?'. Tuvo la generosidad de dejarme con esa paz y además decirme lo muy orgulloso que estaba de mí", añadió.

También aseguró que el cariño recibido por su padre durante el velorio y funeral fue una de las cosas que más lo emocionó. "He podido redescubrir a mi padre. Vinieron a despedirlo personas de La Serena, Puerto Montt y Chiloé. Fue abrumador el amor que recibimos. Siempre dijo por favor y gracias. Él cosechó todo el cariño que sembró en su vida".

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