Emotivo último adiós: Féretro de Fernando Kliche fue recibido entre pétalos, aplausos y bocinazos en la Pérgola de las Flores

05 jul. 2026 - 12:39 hrs.

Tras una íntima y respetuosa misa fúnebre celebrada a las 10:00 horas, la caravana que trasladaba los restos mortales del destacado actor chileno-uruguayo Fernando Kliche emprendió rumbo hacia el cementerio Parque del Recuerdo en Huechuraba.

Sin embargo, el itinerario contemplaba una estación imprescindible y cargada de simbolismo: el tradicional homenaje de los pergoleros y floristas de la capital.

El avance del coche fúnebre se tornó extremadamente lento al aproximarse al sector de la Pérgola. Allí, un grupo de personas y trabajadores floristas aguardó para brindar el último adiós al intérprete que por más de tres décadas acompañó los hogares chilenos.

Lluvia de pétalos y bocinazos en honor a Fernando Kliche

Al asomar el vehículo, una lluvia incesante de pétalos de diversos colores cubrió el parabrisas y el techo del automóvil, mientras los bocinazos de los vehículos acompañantes rompían el silencio en señal de admiración y respeto.

Las muestras de afecto fueron transversales. Personas de todas las edades se acercaron conmovidos al vehículo e, incluso, algunos estiraban sus manos como gesto de cariño.

El legado imborrable de una leyenda de las pantallas

A sus 71 años, Fernando Kliche consolidó una trayectoria impecable en Chile. Su irrupción en las décadas de los 80 y 90 lo convirtió en un rostro indispensable de las teleseries más icónicas de la televisión chilena, al transitar con maestría entre el drama y la comedia.

Tras finalizar el solemne rito popular en la Pérgola de las Flores, la caravana retomó su marcha de manera pausada con destino al cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en la comuna de Huechuraba, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia definitiva e íntima.

Todo sobre Fernando Kliche