"Cariño real": El emotivo adiós a Fernando Kliche en su velorio por parte de su hijo Ignacio y la actriz Katty Kowaleczko

04 jul. 2026 - 10:32 hrs.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la partida del emblemático actor Fernando Kliche. Durante este sábado, familiares, amigos cercanos y sus seguidores se reunieron desde temprano para despedirlo en su velatorio.

El hijo del intérprete, Ignacio Kliche, y su gran compañera de escenarios, la actriz Katty Kowaleczko, compartieron sentidas palabras que reflejan tanto el legado profesional como el lado más humano y entrañable del recordado artista.

Katty Kowaleczko destacó su incombustible energía

Kowaleczko, quien compartió innumerables proyectos teatrales y televisivos con Kliche, se mostró afectada, pero con la firme convicción de recordar la vitalidad de su colega: "Él nunca paró", enfatizó la actriz al inicio de su intervención.

Según relató, hubo un periodo en el que Fernando optó por alejarse del formato de las teleseries, pero el amor por su profesión lo trajo de vuelta a las pantallas: "Nunca paró de escribir y hacer sus obras de teatro", reveló, dejando en claro que la creatividad del actor se mantuvo intacta hasta sus últimos días.

Asimismo, quiso derribar ciertos mitos en torno a la personalidad de galán que siempre acompañó al actor, aclarando la naturaleza de su carisma. "Fernando no era mujeriego, era muy coqueto. Es distinto a ser fresco. No era fresco, era coqueto y encantador", recalcó.

El emotivo mensaje de Ignacio Kliche

Por su parte, Ignacio Kliche, uno de los hijos del actor, centró su discurso en el inmenso e incondicional afecto que la ciudadanía siempre le demostró a su padre, un reconocimiento que, dijo, no tiene precio: "Solo puedo decir gracias al cariño de la gente".

"La gente nos conoce por los personajes, pero me quiero quedar con algo. Cada vez que caminábamos por cualquier lado, estaba el cariño de la gente", reflexionó.

Ignacio Kliche, hijo del actor

En esta línea, señaló que "hay cosas que uno puede comprar, pero hay cosas que se ganan. Hoy llegamos temprano con mis hermanos y hubo gente que salió del trabajo y vino a darle una despedida. Eso era mi padre".

Finalmente, reafirmó la unión familiar en estos momentos tan difíciles y atesoró los instantes vividos al lado del artista en sus giras por el país. "El cariño real que yo viví estando con mi padre y viajando por todo Chile, eso es con lo que me quedo... Estamos acá con mis hermanos y estuvimos todo el tiempo con él".

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