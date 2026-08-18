¿Cuánto dinero recibía de pensión Marité Matus de Arturo Vidal según las escuchas a Camilo Huerta?
- Por Nicolás Díaz
En medio de la formalización por asociación ilícita para el tráfico de marihuana y lavado de activos a Camilo Huerta, Mega Investiga tuvo acceso al análisis policial de una comunicación entre el chico reality y una persona identificada como "Rodrigo".
La conversación comenzó en torno a la separación entre Huerta y Marité Matus, exesposa del futbolista Arturo Vidal, abordando uno de los temas que hace meses rondaba a la farándula criolla: ¿De cuánto era la pensión que el King le entregaba a su exmujer?
¿Qué dice la escucha sobre la pensión de Vidal a Matus?
En medio de la discusión por las utilidades del Dispensario Nacional de Chicureo, que fue financiado por $35 millones que Matus le prestó a Huerta, la conversación deriva en la situación económica de la mujer de quien entonces se estaba separando.Ir a la siguiente nota
De acuerdo a la interpretación del OS7 de Carabineros, Camilo sostuvo durante la llamada que Marité tendría dificultades para obtener recursos después de terminar su matrimonio con Vidal.
"No tiene de dónde sacar dinero", afirmó el exchico Yingo sobre la situación de Matus, agregando que "cuando se separó del Vidal, este le cesó la pensión, que eran $90 millones por un año".
$90 millones que vuelven a surgir
El pasado mes de mayo, Camilo Huerta ya había lanzado la cifra de los $90 millones cuando participó en un reality de Canal 13; sin embargo, cercanos a Matus salieron inmediatamente a desmentir dicha información.
En un programa de farándula de la misma señal, Gissella Gallardo -amiga de Marité- reveló que el "King" había sido "muy generoso" con un pago único tras el divorcio.
"Ella maneja muy bien las platas y hoy puede vivir muy bien de sus inversiones y trabajo (...) Tiene empresas inmobiliarias", explicó la ex de Mauricio Pinilla al señalar que "Camilo, sabiendo esto, no entiendo por qué dijo esa cifra".
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