¿Cuánto dinero recibía de pensión Marité Matus de Arturo Vidal según las escuchas a Camilo Huerta?

18 ag. 2026 - 20:35 hrs.

En medio de la formalización por asociación ilícita para el tráfico de marihuana y lavado de activos a Camilo Huerta, Mega Investiga tuvo acceso al análisis policial de una comunicación entre el chico reality y una persona identificada como "Rodrigo".

La conversación comenzó en torno a la separación entre Huerta y Marité Matus, exesposa del futbolista Arturo Vidal, abordando uno de los temas que hace meses rondaba a la farándula criolla: ¿De cuánto era la pensión que el King le entregaba a su exmujer?

¿Qué dice la escucha sobre la pensión de Vidal a Matus?

En medio de la discusión por las utilidades del Dispensario Nacional de Chicureo, que fue financiado por $35 millones que Matus le prestó a Huerta, la conversación deriva en la situación económica de la mujer de quien entonces se estaba separando.

De acuerdo a la interpretación del OS7 de Carabineros, Camilo sostuvo durante la llamada que Marité tendría dificultades para obtener recursos después de terminar su matrimonio con Vidal.

Instagram/Aton

"No tiene de dónde sacar dinero", afirmó el exchico Yingo sobre la situación de Matus, agregando que "cuando se separó del Vidal, este le cesó la pensión, que eran $90 millones por un año".

$90 millones que vuelven a surgir

El pasado mes de mayo, Camilo Huerta ya había lanzado la cifra de los $90 millones cuando participó en un reality de Canal 13; sin embargo, cercanos a Matus salieron inmediatamente a desmentir dicha información.

En un programa de farándula de la misma señal, Gissella Gallardo -amiga de Marité- reveló que el "King" había sido "muy generoso" con un pago único tras el divorcio.

"Ella maneja muy bien las platas y hoy puede vivir muy bien de sus inversiones y trabajo (...) Tiene empresas inmobiliarias", explicó la ex de Mauricio Pinilla al señalar que "Camilo, sabiendo esto, no entiendo por qué dijo esa cifra".

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