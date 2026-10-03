Desvalijan casa en Cerro Navia: Se llevaron hasta las cañerías y el lavamanos
¿Qué pasó?
Un robo afectó a una familia de Cerro Navia, cuya vivienda fue prácticamente desvalijada durante la noche del martes. Los delincuentes ingresaron al inmueble tras sacar una reja y romper parte de una ventana.
El arrendatario de la propiedad, Guillermo, relató las consecuencias que dejó el robo y aseguró que los delincuentes se llevaron distintos elementos de la vivienda. “Nos robaron las cañerías de cobre, nos robaron los platos, los balones de gas, el calefón, prácticamente todo, las teles, me hicieron tira casi todo, casi todo”, contó.
El hombre agregó que el grupo familiar está compuesto por su pareja y sus tres hijos, quienes debieron dejar temporalmente la vivienda debido a las condiciones en que quedó. “En estos momentos no tenemos agua, no tenemos nada”, explicó.Ir a la siguiente nota
“Los niños todavía están con miedo”
La situación también ha afectado a los menores de edad de la familia, quienes, según Guillermo, tienen temor de volver a dormir en la casa. “Los niños todavía están con miedo, no podemos dormir en la noche”, señaló.
Tras el robo, la familia también recibió ayuda de la municipalidad. Sin embargo, el hombre aseguró que los delincuentes se llevaron prácticamente todo lo que encontraron en el inmueble. “De la municipalidad igual nos entregaron mercadería; de hecho, se llevaron hasta la mercadería. Hasta la mercadería se la llevaron, se llevaron todo, todo lo necesario”, relató.
Entre las especies sustraídas también había dinero que la familia había logrado ahorrar. Según explicó Guillermo, fueron cerca de $400.000 los que también desaparecieron.
“Tenemos una plata juntada para irnos a arrendar a otro lado, que nos están pidiendo la casa, así que nos robaron todo, nos dejaron de brazos cruzados, no sabemos qué hacer”, afirmó.
Guillermo contó que actualmente lleva dos meses trabajando y que acudió al lugar para intentar conseguir algún tipo de ayuda, debido a la difícil situación en que quedó su familia tras el robo.
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