Qué se sabe del fatal accidente en La Florida donde un padre atropelló y dio muerte a su hija de poco más de un año

03 oct. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente ocurrió durante la tarde del viernes en la calle Pillán, en la comuna de La Florida, donde una menor de 1 año y 4 meses fue atropellada por su padre.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre había llegado hasta el domicilio de su suegra para dejar a su hija y a su esposa. Al momento de retirarse del lugar ocurrió el accidente.

El capitán Germán Pardo, de la 61.ª Comisaría de La Florida, explicó que “se verifica con el padre de la menor, quien manifiesta que momentos antes, mientras llegaba al domicilio de su suegra a dejar a su hija de un año y cuatro meses, de igual manera a su esposa, al retirarse, no se percatan de que la hija sigue a la madre y, al dar marcha al vehículo, lamentablemente la atropella”.

Tras el hecho, la menor fue trasladada por su padre hasta el Hospital La Florida, donde se constataron lesiones graves y riesgo vital.

Pese a los esfuerzos médicos realizados en el recinto asistencial, la menor falleció durante la noche debido a la gravedad de sus lesiones.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la SIAT quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente. Entre los trabajos se contemplan una pericia mecánica, el levantamiento planimétrico de la escena y entrevistas a posibles testigos presenciales.

El teniente Felipe Lorca, de la Prefectura SIAT, realizó un llamado a los conductores tras el fatal accidente: “Como institución, hacemos un llamado a los conductores a verificar siempre su entorno antes de iniciar la conducción con la finalidad de evitar accidentes”.