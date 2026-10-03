Detienen a tres jóvenes delincuentes que realizaban tour delictual: Tenían amplio prontuario policial

03 oct. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada, Carabineros de la 44 Comisaría de Lo Prado detuvo a tres jóvenes de entre 17 y 19 años implicados en una serie de delitos en el sector poniente de Santiago.

El mayor de ellos tenía órdenes vigentes por robo con violencia y receptación de vehículos, mientras que el menor contaba con antecedentes policiales y una orden por amenazas.

La captura se logró tras una denuncia rápida relacionada con un robo bajo la modalidad de "encerrona". Se incautaron tres vehículos, un arma y objetos de las víctimas.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y pasarán a un segundo control de detención.

Carabineros destacó la efectividad del plan antiencerrona y la importancia de la denuncia oportuna para combatir estos delitos que afectan la seguridad ciudadana.