PDI desarticula estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en la "Pequeña Caracas"

03 oct. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Cerrillos detuvieron a cuatro ciudadanos colombianos que integraban una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, y que operaba en el sector conocido como “Pequeña Caracas”, en la comuna de Estación Central.

Según explicó el jefe de la Bicrim Cerrillos, prefecto Mauricio Fuentes, los sujetos se dedicaban a la venta de clorhidrato de cocaína y cocaína base, abasteciendo a distintos microtraficantes de Estación Central. Para desarrollar esta actividad, además, utilizaban un departamento como lugar de acopio de las sustancias y residencia de los imputados.

Tras el proceso investigativo, los detectives allanaron el inmueble, donde incautaron 5.341,33 gramos de cocaína base, equivalentes a 26.707 dosis y avaluados en $26.707.000. También fueron encontrados 1.297,13 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 2.594 dosis y avaluados en $25.942.600.

En el procedimiento, además, se incautaron 98 municiones calibre 9 mm, 51 municiones calibre 40 y un cargador de pistola marca Bersa, junto con dinero en efectivo y otras especies de interés criminalístico para el desarrollo de la investigación.

Respecto de los detenidos, el prefecto Mauricio Fuentes detalló que “de los 4 imputados de nacionalidad colombiana, 3 de ellos se encuentran con una situación migratoria irregular”.

Sobre el origen de la droga, el jefe de la Bicrim Cerrillos explicó que “esta es droga que están ingresando por el norte del país, que es trasladada oculta en vehículos, oculta en transporte de alto tonelaje que llega a la zona central, donde posteriormente es acopiada en este departamento”.