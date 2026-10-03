Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 12:53 horas, un temblor de magnitud 3,3 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 138 km al oeste de Punta de Choros, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 30 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.