Temblor se percibe en el norte del país: Conoce la magnitud del sismo

02 oct. 2026 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se percibió un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 09:47 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 189 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.