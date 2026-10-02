Temblor se percibe en el norte del país: Conoce la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este viernes se percibió un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 09:47 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 189 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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