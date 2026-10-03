Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

03 oct. 2026 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 3 de octubre, se registró un sismo de magnitud 3.0, a las 11:25 horas, en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 56 km al suroeste de la Mina Collahuasi en la región de Tarapacá, con una profundidad de 118 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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