"Aún nadie sabe si vivo": JB The Voice revela que estuvo "a punto de morir" y entrega detalles de su estado de salud

18 ag. 2026 - 12:36 hrs.

Desde hace unos días, los fanáticos del cantante urbano nacional JB The Voice han estado preocupados por su salud, luego de que se conociera que está luchando por su vida tras contraer una septicemia luego de una operación de hernia y quiste.

Rápidamente, los fanáticos, amigos y colegas de Juan Basso, nombre real del artista, le han mandado mensajes de apoyo deseándole una pronta recuperación de la grave situación médica que lo mantiene hospitalizado.

Uno de estos fue el también cantante urbano Don Flaitiano, quien a través de sus redes sociales compartió una publicación que muestra una fotografía junto a su colega y el mensaje "Fuerza bro, en breve sales de eso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Khali Flaitiano (@don_flaitiano_)

"Aún nadie sabe si vivo"

Fue precisamente a través de esa publicación en la cual JB The Voice dejó un extenso mensaje en el cual agradeció a Don Flaitiano y actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud.

"Salí de mi segunda operación, falta 1 más; tengo muchos catéteres, no puedo hablar, pero te dejo este mensaje pa que lo difundas. Gracias a todos", comenzó explicando.

"Estuve a punto de morir, aunque aún nadie sabe si vivo (...) no saben cuánto dolor he soportado estos días", reveló inmediatamente después respecto a su todavía delicado estado de salud.

Posteriormente, el artista pidió comprensión en este difícil momento: "Mi madre, mis hermanas y sobrinas están sufriendo por mí, por todo lo que aparece en redes sociales inventando cosas. Me duele el alma con todo esto; si vieran mi realidad, no lo harían".

"Gracias a todos; lo único que pido es que oren por mí y mi familia", cerró JB The Voice.

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