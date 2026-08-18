Cantante urbano Standly víctima de encerrona en Estación Central: Habría sido abordado por sujetos armados

18 ag. 2026 - 06:38 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano Standly, cuyo nombre real es Camilo Paredes, habría sido víctima de un violento robo durante la madrugada de este martes 18 de agosto en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 00:30 horas en las cercanías de Toro Mazote, cuando el artista se encontraba acompañado por un grupo de amigos. Según los primeros antecedentes, habría sido abordado por cerca de siete sujetos que portaban armas de fuego.

Los asaltantes habrían intimidado y golpeado a las víctimas para luego huir del lugar a bordo de un vehículo Audi de alta gama. Tras el ilícito, Standly y sus acompañantes se habrían trasladado hasta una comisaría cercana para realizar la denuncia y entregar los antecedentes del hecho.

Investigan robo y buscan vehículo sustraído

A raíz de la denuncia, se iniciaron diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el robo y dar con el paradero del vehículo. En ese contexto, se están levantando registros audiovisuales y revisando cámaras de seguridad ubicadas en el sector de Toro Mazote, antecedentes que podrían ser clave para identificar a los responsables.

Los peritajes apuntan principalmente a encontrar el automóvil sustraído y establecer la dinámica del delito. Los antecedentes entregados por la víctima y sus acompañantes serán incorporados a la investigación.

Hasta el momento, ni Carabineros ni la Policía de Investigaciones (PDI) han entregado información oficial respecto del procedimiento.

La investigación continúa en desarrollo y serán las diligencias realizadas durante las próximas horas las que permitan establecer mayores detalles sobre el violento robo que afectó al cantante urbano y su grupo de amigos.

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