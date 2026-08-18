Investigan homicidio de terapeuta ocupacional: Fue encontrado muerto en su casa tras 4 días sin comunicarse con sus cercanos

18 ag. 2026 - 01:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un terapeuta ocupacional de 30 años fue encontrado muerto al interior de la vivienda que arrendaba en Lo Espejo, luego de que su familia perdiera el contacto con él desde el pasado viernes.

La Fiscalía y la PDI investigan las circunstancias de su muerte, que fue provocada por heridas con un elemento cortopunzante.

El hallazgo del terapeuta

El hallazgo se produjo durante la jornada de este lunes, cuando una de sus tías llegó hasta el inmueble ante la preocupación por no tener noticias del joven. Al ingresar, lo encontró sin vida, por lo que se dio aviso a personal policial.

El domicilio se encuentra en calle Huasco, casi en la intersección con Lincoln. Hasta el lugar llegaron equipos del Equipo ECOH Metropolitano de la Fiscalía y de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quienes iniciaron las primeras diligencias para establecer qué ocurrió.

Investigan las circunstancias del homicidio

El fiscal ECOH Francisco Rojas confirmó que el fallecimiento corresponde a un homicidio. “Una persona masculino, 30 años de edad; producto de una serie de heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo”, señaló.

Los peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI realizaron los exámenes correspondientes en el sitio del suceso, mientras los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer la data de su muerte.

Según los antecedentes entregados, el joven no mantenía comunicación con sus cercanos desde el viernes. Pese a ello, hasta antes del hallazgo no existía una denuncia por presunta desgracia.

El automóvil de la víctima también es parte de la investigación

Una de las aristas que analiza la Fiscalía apunta al automóvil del joven. El vehículo no se encontraba en la vivienda y actualmente mantiene un encargo por robo.

“Hay un vehículo que pertenecía a la víctima, que en este minuto está con encargo por robo concretamente, y en ese contexto vamos a ver cómo se va desarrollando esa línea o esa variable investigativa”, explicó el fiscal Rojas.

La desaparición del automóvil es uno de los antecedentes que ahora deben ser esclarecidos por los investigadores, junto con el contexto en que ocurrió el homicidio.

Buscan a una persona de interés

La PDI, además, trabaja para ubicar a una persona que podría aportar antecedentes relevantes para establecer qué ocurrió con la víctima durante sus últimas horas de vida.

“Una persona de sexo masculino, 30 años de edad, que sería la víctima del delito de homicidio con ama aportante, según información preliminar. Esto habría ocurrido el día viernes, cuando fue la última vez que vinieron a la víctima con vida”, señaló el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur.

El detective agregó que existe “una persona de interés que también está siendo ubicada para poder tener su testimonio y establecer si tiene o no intervención en este hecho”.

“En principio, desde el día viernes ya no tienen mayor comunicación con él, y en ese contexto también estamos determinando cuál es la data de la muerte a propósito de la intervención de los médicos legistas”, indicó el fiscal Francisco Rojas.