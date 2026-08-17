PDI abate a prófugo por homicidio que intentó escapar y arrastró a una detective

17 ag. 2026 - 20:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) culminó la tarde de este lunes con un sujeto fallecido tras intentar darse a la fuga durante el cumplimiento de una orden de detención en la comuna de Colina. El procedimiento se concentró en las afueras de un Centro de Salud Familiar (CESFAM) del sector, lugar donde los policías habían localizado al imputado.

Al momento en que los detectives se aproximaron al vehículo en el que se movilizaba el individuo para ejecutar la orden judicial, este aceleró para escapar, momento en el que arrastró a una de las funcionarias que participaba en el operativo. Ante el riesgo inminente y la acción del conductor, al menos cinco efectivos policiales hicieron uso de sus armas de servicio, percutando múltiples disparos contra el automóvil, lo que provocó la muerte del sujeto en el lugar.

Antecedentes por homicidio y tráfico

El fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Luis Contardo Zúñiga, concurrió al sitio del suceso para coordinar las primeras diligencias e informó que el sujeto contaba con antecedentes penales previos y una orden de arresto pendiente.

Según explicó el persecutor, la orden judicial emanaba de una investigación a cargo de la Fiscalía ECOH vinculada a "delitos graves, delitos asociados a tráfico de estupefacientes y un homicidio".

Respecto a la dinámica de los hechos y la condición de la detective afectada, el fiscal Contardo aclaró que la mujer "es arrastrada, no es atropellada, en el contexto de la detención cuando se sujeta del vehículo para evitar la fuga del sujeto". Pese a la maniobra, la autoridad confirmó que la funcionaria "se encuentra en buen estado de salud, lesionada, pero con lesiones que en principio no revestirían mayor gravedad".

Peritajes a cargo de Carabineros

El Ministerio Público dispuso que las pericias para esclarecer el tiroteo y determinar la cantidad precisa de proyectiles percutados queden a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, a fin de garantizar la independencia en la investigación de la acción policial.