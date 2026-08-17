Intentan atropellar a Carabineros durante fiscalización y conductor termina baleado en la cabeza

17 ag. 2026 - 05:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una alarma activada llevó a Carabineros hasta un procedimiento durante la madrugada. Eran las 02:10 horas cuando funcionarios de la SIP de la 22 Comisaría de Quinta Normal llegaron al lugar y, en las cercanías, intentaron fiscalizar un vehículo particular.

El procedimiento terminó con un conductor herido a bala, un detenido y un tercer ocupante que logró escapar.

La fiscalización

El teniente Carlos Huincatripay, oficial de Ronda de la Prefectura Rinconada, explicó que los funcionarios se vieron enfrentados a una situación de riesgo: “Este vehículo, al percatarse de la presencia policial, intenta atropellar a los carabineros de servicio, quienes se ven en la obligación y en defensa propia de hacer uso de su armamento fiscal”.

Tras el uso del armamento, uno de los ocupantes descendió del automóvil e intentó escapar a pie, pero fue detenido por los funcionarios. En tanto, el conductor quedó herido producto de un impacto balístico en la cabeza.

Tres personas viajaban en el vehículo

El oficial confirmó que eran tres los ocupantes del automóvil. Uno de ellos consiguió escapar del lugar.

“Eran 3 sujetos, uno de ellos se logró dar a la fuga y no se le logró dar alcance en el lugar”, precisó Huincatripay.

El procedimiento quedó en investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.