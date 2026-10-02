Falleció la pareja de Gypsy Rose Blanchard: Investigan las circunstancias de su muerte

02 oct. 2026 - 09:31 hrs.

La historia de Gypsy Rose Blanchard, conocida internacionalmente por el asesinato de su madre y los años que pasó en prisión, vuelve a estar marcada por una tragedia. Esta vez, la mujer enfrenta la muerte de su pareja, Ken Urker, quien falleció a los 34 años en Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer el jueves 1 de octubre, fecha que coincidía con el cumpleaños de Urker. Su deceso se produjo en su vivienda de Raceland, en el estado de Luisiana, y las circunstancias del hecho están siendo investigadas por las autoridades.

Qué se sabe de la muerte de Ken Urker

De acuerdo con los antecedentes del caso, la Oficina del Sheriff de Lafourche Parish recibió un llamado de emergencia cerca de las 18:15 horas y envió funcionarios hasta el domicilio de Urker, donde fue encontrado sin vida.

Blanchard manifestó que sospecha que su pareja pudo haber fallecido por una aparente sobredosis. Sin embargo, señaló que desconoce qué sustancia habría consumido y si se trató de un hecho accidental o intencional.

Hasta ahora, la causa de muerte no ha sido confirmada oficialmente, por lo que las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación.

La relación de Gipsy Rose Blanchard y Ken Urker

Blanchard y Urker se conocieron en 2017, cuando ella se encontraba en prisión por su participación en el asesinato de su madre, Clauddine "Dee Dee" Blanchard. En ese período, él comenzó a escribirle cartas y, con el tiempo, ambos iniciaron una relación sentimental.

En 2018 se comprometieron, aunque posteriormente terminaron su relación. Durante ese tiempo, Blanchard contrajo matrimonio con Ryan Anderson en 2022.

Tras recuperar su libertad en diciembre de 2023 y separarse de Anderson, retomó su vínculo con Urker en 2024. Ese mismo año, la pareja anunció que esperaba una hija, Aurora, quien nació en diciembre.

Tras la muerte de Urker, Blanchard expresó su pesar y lo recordó como un padre dedicado a su hija. También pidió privacidad para su familia mientras atraviesa el duelo.

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