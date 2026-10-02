Trump promete golpear a Irán "muy duro" si está implicado en ataque a Flydubai

02 oct. 2026 - 01:24 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró probable este jueves que Teherán esté implicado en un ataque de un piloto contra un vuelo de Flydubai a Israel, y prometió que Irán sería "golpeado muy duro" si se determina su responsabilidad.

El copiloto presuntamente agredió al capitán antes de que los pasajeros lograran evitar que el avión se estrellara.

Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación para determinar si el incidente estaba relacionado con el terrorismo. El primer ministro israelí dijo que el hombre había sido sometido a un "adoctrinamiento islamista radical".

¿Qué dijo Trump?

"Estamos trabajando en ello ahora mismo", dijo Trump cuando los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron si Irán estaba implicado en el incidente en el vuelo de Dubái a Tel Aviv.

Trump también prometió represalias si Irán fuera responsable del ataque: "Oh, serán golpeados muy duro, no se preocupen", afirmó.

El mandatario lanzó la amenaza al tiempo que Estados Unidos reforzó su dispositivo militar en la región.

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