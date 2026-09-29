Irán dice esperar una respuesta de EEUU este martes al plan para abrir el estrecho de Ormuz

29 sept. 2026 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que espera este martes una respuesta de Estados Unidos a la propuesta de Teherán de abrir el estratégico estrecho de Ormuz, informó la prensa estatal.

Los intermediarios cataríes "presentaron ideas y las discutimos; tienen previsto plantear el asunto una vez más a la parte estadounidense, tras lo cual se nos comunicará la respuesta definitiva" de Washington, declaró a última hora del lunes Araqchi, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

Alza continúa este martes

Los precios del petróleo continuaron al alza el martes, al disiparse la esperanza de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de hidrocarburos.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía un 1,5% a 106,90 dólares el barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, aumentaba un 1,3% a 93,81 dólares.

Ambos contratos registraron fuertes alzas el lunes en el comercio asiático, pero pasaron a oscilar a lo largo de la jornada.

La posibilidad de un alivio en las tensiones en Oriente Medio se alejó el fin de semana cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la oferta iraní de una tregua de siete días.

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