África podría dividirse en dos: La grieta que cambiaría el mapa del continente y daría origen a un océano

28 sept. 2026 - 17:39 hrs.

Una grieta activa en el este de África podría acelerar la separación de la placa africana y dar origen a un nuevo océano. Un estudio geológico identificó que la corteza terrestre en esta zona está más adelgazada de lo que se había reconocido.

La grieta que está dividiendo África

El fenómeno ocurre en el sistema de Rift de África Oriental, donde la placa africana se está separando en dos bloques: la placa de Nubia, que comprende gran parte del continente, y la placa somalí, que abarca sectores de la costa oriental y Madagascar.

En particular, los investigadores estudiaron el Rift de Turkana, una región de aproximadamente 500 kilómetros de ancho que se extiende por Kenia y Etiopía. Allí, las placas se separan a un ritmo cercano a los 4,7 milímetros por año.

El equipo de geólogos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, analizó mediciones sísmicas de la zona y determinó que la corteza terrestre tiene apenas 13 kilómetros de espesor en el centro de la grieta, frente a más de 35 kilómetros en los bordes de la región.

¿Cuándo se formará el nuevo océano?

Según explicó el geocientífico Christian Rowan, autor principal de la investigación, la corteza ya alcanzó un umbral crítico de adelgazamiento. Cuando su espesor cae por debajo de los 15 kilómetros, entra en una fase conocida como estrechamiento, que favorece la ruptura continental.

La grieta de Turkana comenzó a abrirse hace unos 45 millones de años. Los investigadores estiman que el proceso de estrechamiento se completará en unos pocos millones de años, dando paso posteriormente a la oceanización.

En esa etapa, el magma ascenderá por las fracturas y formará un nuevo lecho marino, que permitirá la entrada de aguas procedentes del océano Índico.

El estudio también identificó evidencias de un episodio de fracturación anterior que no llegó a separar el continente, pero que debilitó la corteza y contribuyó al proceso actual. Los científicos consideran que este hallazgo permitirá comprender mejor cómo se fragmentan los continentes y evolucionan las placas tectónicas.

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