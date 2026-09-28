¿Lula o Bolsonaro? Brasil se prepara para elegir Presidente

28 sept. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 160 millones de brasileños están llamados a las urnas el 4 de octubre. Los principales candidatos son el actual presidente, Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

Luiz Inácio "Lula da Silva" habló con claridad el martes 22 de septiembre de 2026 ante la Asamblea General de Naciones Unidas: "Brasil no es el patio trasero de nadie". Su comentario iba dirigido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien en ese momento no se encontraba presente.

Trump ha interferido repetidamente en la política interna de Brasil, aliándose con el expresidente Jair Bolsonaro y la ultraderecha. En julio, el republicano impuso sanciones a un juez que declaró a Bolsonaro culpable de intento de golpe de Estado y lo condenó a 27 años de prisión. Washington solo levantó las sanciones tras negociar con Lula.

Flávio, el hijo mayor del expresidente Bolsonaro, es el principal rival de Lula en las elecciones del 4 de octubre, y las encuestas muestran un empate técnico en una eventual segunda vuelta. Las elecciones en el quinto país más grande del planeta atraen mucha atención. Brasil es un gigante agrícola rico en recursos naturales. Cuenta con tierras raras, vastos recursos hídricos y enormes reservas de petróleo.

Uno de los últimos bastiones de la izquierda sudamericana

Lula es uno de los pocos mandatarios de izquierdas que quedan en Sudamérica, mientras que Flávio Bolsonaro pertenece a la pujante derecha en la región. Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia tienen gobiernos que simpatizan con Trump. Y desde enero, Venezuela es lo que algunos describen como un "protectorado" estadounidense.

La política exterior no ha jugado un papel importante en la campaña, pese a que esta elección decidirá si Brasil se acerca o no a los Estados Unidos de Trump. Washington busca la hegemonía económica y militar en Sudamérica a través de la iniciativa Escudo de las Américas, centrada en la lucha contra el crimen organizado. Tras su intervención militar en Venezuela, Trump ahora ejerce presión sobre Cuba y México. Al mismo tiempo, busca contrarrestar la influencia china en la región.

Lula, en tanto, es un defensor del multilateralismo y desea que Brasil dialogue y comercie con todos. China ha sido durante mucho tiempo el socio comercial más importante del gigante sudamericano.

Para Leonardo Paz, del think tank brasileño Fundação Getulio Vargas, una victoria de Bolsonaro no implicaría necesariamente mejores relaciones con Washington. A juicio del experto, Lula mantiene una relación bastante normal con Trump, pese a cierta fricción inicial. Se llevan bien, solo que Lula no cedió a la presión del republicano, apunta.

Paz, empero, admite que si ganara Bolsonaro, de 45 años, se mostraría más dispuesto a ceder ante Trump, y recuerda que Jair Bolsonaro ya hizo concesiones importantes durante su mandato, entre 2019 y 2023. Por ejemplo, Brasil renunció a su estatus de "país en desarrollo" en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio a cambio de una simple promesa de que Estados Unidos apoyaría la candidatura brasileña para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Trump también afirmó que consideraba otorgar a Brasil "privilegios" de la OTAN. Ninguna de esas promesas se concretó.

"Si bien las relaciones con Estados Unidos seguirían como están ahora con Lula, no está nada claro qué implicaría una presidencia de Flávio Bolsonaro", dice a DW Rubens Ricupero, exdiplomático y exministro. "Lula tiene prestigio en política exterior, mientras que Bolsonaro es totalmente inexperto".

¿Se saldrá Brasil de los BRICS?

Una victoria de Bolsonaro sí podría poner en peligro el papel de Brasil en los BRICS, la alianza que componen también Rusia, India, China, Sudáfrica y otros cinco Estados. Bolsonaro ha dicho que uno de sus primeros actos sería revisar si Brasil debería permanecer en la alianza. Su argumento es que los BRICS solo sirven para provocar a Estados Unidos. También se ha manifestado en contra de los esfuerzos de China por reducir el dominio global del dólar estadounidense.

Es difícil determinar la seriedad de las intenciones de Bolsonaro, dada la importancia de los lazos económicos entre Brasil y China. En caso de una victoria de Bolsonaro, "las relaciones políticas con China probablemente se mantendrán frías, pero no esperaría cambios sustanciales en términos económicos y comerciales", dice Ricupero.

Paz coincide y recuerda que Jair Bolsonaro usó una retórica dura contra Pekín al comienzo de su mandato, pero pronto suavizó el tono, dado que el sector agrícola del país sudamericano es muy dependiente del gigante asiático.

"La incógnita respecto a Bolsonaro es cuánta presión podría ejercer Washington para que Brasil se distancie de Pekín y hasta qué punto él cedería a esa presión", dice el especialista.

Brasil seguirá en la segunda línea

Paz sostiene que, pese a poseer enormes recursos naturales que son importantes para la economía global, es probable que Brasil siga siendo un actor secundario en el escenario internacional, ya que no cuenta ni con la fortaleza económica para brindar ayuda financiera a otros países, ni con el poder militar suficiente para ayudar a resolver conflictos. "Esto limita la capacidad del país para actuar", señala.

Pero Brasil podría seguir siendo un jugador importante en el Sur Global, tal como lo es bajo el mandato de Lula.

Ricupero, por su parte, indica que Lula tiene un peso particular en la política internacional, especialmente en lo que respecta al medio ambiente y el cambio climático. "Su compromiso de abordar los desafíos ecológicos quedó claro cuando eligió a [la ambientalista] Marina Silva como ministra de Medio Ambiente", explica.

El exdiplomático dice temer que Bolsonaro repita los errores de su padre, y esta es una de las razones por las que las elecciones atraen tanta atención en todo el mundo. Para él, Brasil se aisló bajo el mando de Jair Bolsonaro, y las relaciones con la Unión Europea fueron las que más sufrieron.