Canciller enfrenta dura interpelación en la Cámara y responde a petición de renuncia: "Usted no es el Presidente de la República"

28 sept. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfrentó este lunes una interpelación en la Cámara de Diputados, donde respondió un cuestionario de 13 puntos formulado por el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Nelson Venegas.

La instancia abordó, entre otros temas, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y las diferencias con Argentina por el Estrecho de Magallanes. También estuvo marcado por un duro cruce entre el ministro y el parlamentario opositor.

Pérez Mackenna defiende la soberanía de Chile

Uno de los primeros temas planteados por Venegas fue la denominada Doctrina Donroe y las declaraciones realizadas por el embajador estadounidense Brandon Judd respecto a Chile.

"En Chile se respeta la independencia política y soberanía de nuestra nación. Ningún embajador extranjero define lo que hace este país. Las políticas de Chile son pro-Chile", afirmó Pérez Mackenna.

El ministro agregó que a Judd se le han realizado llamados de atención, además de formularle observaciones verbales por sus declaraciones.

Durante la interpelación también se abordó la relación de Chile con Estados Unidos y China. Pérez Mackenna calificó a China como el principal socio comercial de Chile y a Estados Unidos como un importante socio estratégico.

Escudo de las Américas y tensión con Argentina

Otro de los puntos abordados fue la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa regional impulsada por Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado.

Ante los cuestionamientos de Venegas por los alcances de la iniciativa y su eventual impacto en la soberanía nacional, el canciller sostuvo que se trata de una declaración y no de un tratado internacional.

Más adelante, Venegas consultó a Pérez Mackenna por las controversias con Argentina en torno al Estrecho de Magallanes. "El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matices. No es la posición del Gobierno, es la posición de Chile desde 1881 y ninguna administración la ha movido", respondió el canciller.

"¿Por qué no renuncio? Porque usted no es el Presidente de la República"

En la parte final de la interpelación, el diputado socialista comentó: "Ministro, sea honesto con usted mismo y con el país, usted no tiene conocimiento relevante en política ni en geopolítica. Déjele el puesto a alguien más calificado. Mi última pregunta para usted es ¿por qué no renuncia?".

La respuesta del canciller fue breve y directa: "¿Su pregunta es por qué no renuncio? Bueno, porque usted no es el Presidente de la República".

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