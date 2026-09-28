Tren Alameda-Melipilla: biministro De Grange anticipa "buenas noticias" por tramo soterrado tras quedar desierta su licitación

28 sept. 2026 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció que el próximo jueves 1 de octubre se realizará una reunión para abordar la situación de las obras del Tren Alameda-Melipilla, conocido como Melitrén. Esto, luego de que la licitación de su tramo soterrado quedara sin adjudicación.

El encuentro fue coordinado entre De Grange y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quienes analizarán el futuro de este tramo del proyecto.

En ese sentido, el biministro detalló que la mayor parte de los recursos ya están asignados y en ejecución, mientras que solo una parte del proyecto está siendo reevaluada, por lo que adelantó que espera "buenas noticias" respecto del futuro de las obras.

¿Qué dijo el biministro De Grange?

En la antesala de la reunión, De Grange descartó que el proyecto se encuentre suspendido. Según explicó, calificarlo de esa manera sería "incorrecto", y apuntó a que actualmente su continuidad está siendo revisada.

Según consignó BioBio, el ministro señaló: "De hecho, los $1.600 millones de los $1.900 que cuesta el proyecto completo ya están comprometidos y están siendo ejecutados. El 90% del tramo también está siendo ejecutado. Hay una parte simplemente que se está reevaluando y que prontamente vamos a dar muy buenas noticias".

Postergación de obras de un tramo de Melitrén

Tras conocerse que EFE Trenes de Chile declaró desierta la licitación del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda y decidió postergar su construcción para concentrarse en las obras que ya están en ejecución, ocho alcaldes de comunas de la Región Metropolitana por donde pasa el trazado articularon una petición para retomar los trabajos.

En la respuesta conjunta señalaron que "esta decisión del Gobierno debe revertirse", sosteniendo que más de un millón de habitantes "llevan 30 años esperando esta obra", ya que muchos de sus vecinos "tardan más de dos horas en llegar al trabajo, combinando con buses y pagando doble tarifa".

La petición se dio por medio de una carta publicada el fin de semana por los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz Vallejos (Ind.); Cerrillos, Johnny Yáñez (Ind.); Maipú, Tomás Vodanovic (FA); Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia (PS); Peñaflor, Rodrigo Cornejo (UDI); Talagante, Sebastián Rosas (PS); El Monte, Zandra Maulén (Ind.); y Melipilla, Paula Gárate (UDI).